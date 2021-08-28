قصيدة

جمال القصاص

إلى: جمال القصاص

وكل الصديقات والأصدقاء الذين هنأوه

بديوانه الجديد..

تحية من القلب

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لا بأس

سيكون جميلا

لو أحيينا الموديل

أعدناه الى نشوة الفرشاة

أعرف كيف ألعب الدَّورَ جيدا

كيف تدوم الزُّرقةُ

سأنتصب على أطراف قصائدي

عاريا من كل شيء

فقط جنوني ونزقي يحرسان المنظر

هناك أشياء يجب أن تمطرَ

تُتذوق

تفور

بلمسة على الكتفين

على الشفتين

للسان نكهتُهُ الخاصّةُ

يعرف كيف تصفو البحيرةُ لطائرها

كيف تخفق برتقالةٌ في معارضة البرلمان

الأدلةُ لا تحتاج إلى لِحية

تكبر دائما مع الشمس

مع النور .

لا قانون للوضوح

ولا للغموض

فوق السطح أشياءُ لا ترى

في العمق تشفُّ أكثر

أحسني وضعَ النقطة في الإبريق

أنا ” بالكاد أعبر الشارع ”

غلافي لم يجف.

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الاثنين 21 يونيه 2021