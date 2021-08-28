عشت لنا يا عزت…جلاء الطيري

عشت لنا يا عزت

بورتريه

جلاء الطيري

هو الفتى الرومانسى الذى يترك قلبه مفتوحا للبحر يهدر كموجه أو يظل ساكنا منتظرا عرائسه القادمات من البعيد ، يترك شعره الناعم منسدلا غير معنى بكلام رجال القرية فهو زعيمهم الذى لا ترد له كلمة نحسدك علي هذا الارث الأبوى ، سليل ذكريات تتبع خطوك عن فتى وحيد وبنت كالقمر اختطفها الموت بغتة فى ريعان الصبا فظللت وحيدا مابين شفقة أم تعاملك بحنان زائد تدس لك النقود فى علبة الكبريت أو كيس أرز ترسلهما فى معية ابيك الذى يقسو عليك كثيرا هكذا تُربى الرجال ،وحين ظننت أنه لا يحبك ظللت أربعة اشهر وعشر فى جامعة أسيوط ، أرسل إليك خطابا مجعدا من اثر الدموع والوحشة ، ولكنه كصعيدى يرى أن المشاعر إذا نطقت فهو اعوجاج لا يمكن استقامته ،هى كلمة واحدة كتبها ،( طمئنونا )،ولأنك تشبهه ،أرسلت له خطابا وقلت (اطمئنوا).

نحن حبيباتك وبناتك وصديقاتك ،لا أعرفُ تحديدا متى عرفتُ انك أبى ربما فى المرحلة الأبتدائية،كنت دائما على سفر تأتى من سفر لتذهب إلى آخر اخذك الشعر منا أنت أخى ،كنت اناديك بعزت فلا يمكن لهذا الفتى الصغير الذى يأتى فيلعب معنا محملا بالهدايا ،وفى جعبته الكثير من الحكايا يغنى لنا أغنيةالقمر ويمكثُ قليلا يستمعُ فى صمت لكلام أبى(جدى) عن الأرض التى أورثها له، وانها هى الأبقى هى الجذر الذى سيشدك لتبقى تاركا انوار واحلام القاهره الخادعة،تسافر وتعود ومابين سفر وعودة يموت جدى حينها أعرف انك ابى فقد اعطاك وجهه ، صرامته ، صوته العالى حين نخطئ ، هذا أنت أبى هذا ما اعتدته عليك.

لكن المثير فى الأمر اننى وجدتك تبكى ،وكأن وجه وقلب جدتى يراوضك بالأمس كنت تحكى لى عن طفلة ماتت من الحزن على اخيها الذى سبقها الى هناك، كنت تحكى ودموعك تنهمر تُحاول ان تخبئها فتفشل فى اخفاء صوتك المخنوق بالدمع فتقتطع الحكاية وتذهب إلى حجرتك.

واليوم حكيت لك عن بوست كتبته صديقتى أمل جمال عن طفلة فى الثالثة من عمرها احتضنتها اسرة وبعد

أن اعتادت قول ماما ،وبابا لهما وا عتبرتهما اسرتها تركاها فى دار للرعاية وظلت تصرخ محتمية بهما، منهما انحدرت دموعك وقلت لى ونبى بلاش الحكايات اللى توجع القلب دى. عاش قلبك جميلا رقيقا ، وعشت لنا ،ابا ، واخا،وصديقاوسندا ٠

عشت لنا ياعزت