رواية الشيصبان

أحمد سعيد طنطاوي

صرح الروائي أحمد يعيد طناوي عن راويته أن الكثير من الأدباء والمفكرين تناولوا التاريخ وكتبوا عنه، لكن رواية الشيصبان جني يحكي تاريخ الأرض التاريخ فيها بشكل مختلف، التاريخ يقصة الجن، بداءة أحداث الرواية بتعارف بين جني اسمه الشيصبان وشاب اسمه أثر في أحداث ملا بالإثارة والتشويق، وبعد تعارفهم فهم آثر أن هذا الجني لا يخيف ولا يحقق المستحيل، عرف أنه عالم من علماء الجان الموحدين وقائد محارب في جيوش الجن، وبداء يحكي لأثر علي تاريخ الأرض فحكي عن الأمم التي سكنت الأرض قبل الجن والإنس ب ٥٠٠ مليون عام، وحكي ألفين عام من حياة الجن على الأرض قبل خلق آدم، وكيف كانت حياتهم؟

و أضاف أن الجني يسترسل في الحي و يخبره بقصة آدم وذريته علي الأرض بترتيب زماني ومكاني وبتتابع الحضارات، مع قصص الأنبياء وأماكن بعثتهم وزمانها والحضارة التي كانت في زمانه فبداء بالأب الأكبر آدم وأبنه شيث وحفيدة إدريس وعلاقته نبي الله إدريس بالحضارة المصرية وعلاقته بميناء موحد القطرين، وأكمل له حتى وصل لنبي الله نوح وعلاقته بالحضارة البابلية والحضارة المصرية، وكيف عمرت مصر والأرض بعد الطوفان؟ وعلي يد من عمرت مصر من جديد؟

يحكي الشيصبان لصديقة تاريخ الأرض بترتيب الأنبياء وتتابعهم ونسبهم وعلاقتهم ببعض ترتيب زماني ومكاني حتى وصل إلى قصة بني إسرائيل ورتب أنبيائهم والحضارات التي عاشوا فيها وفي عهد من ملوث الأرض قد عاشوا حتى وصل إلى ميلاد نبي الله عيسى.

وأكمل الشيصبان حكاية الأرض لصديقة بقصة المسيحية من وقت ميلاد المسيح حتى أصبح لديهم تثنية وتثليث وعرفه علي الشخصية الحقيقية لذو القرنين وحكي الشيصبان شكل الأرض قبل ميلاد النبي محمد شكل الجزيرة العربية ومصر وأروبا والهند والصين والامريكانين وأفريقيا.

كل هذا الحكايات عن ٣٧نبي ورسول وأكثر من عشر حضارات عرفهم الشيصبان لصديقة.

وعرف إثر من رحلته مع الشيصبان عن حياة الجن وأصنافهم وأنواعهم ومعتقداتهم وقدراتهم وكيف يصبح الإنسان أقوى من الجان.

الشيصبان موسوعة تاريخه في شكل قصة ممتعة بين جني وأنسى.

هذه هي رؤية الكاتب التي يريد أن يقدمها لنا عن روايته . و رغم المصادر التي اعتمد عليها إلا أنني أرى أنها تحتاج -عند تناولها في الندوات الأدبية التي يحضرها الجمهور- إلى جهد نقدي مختلف عن النقد العادي للأحداث لأنه يرد القارىء إلى نواح تارخية و دينية لابد أن يتناولها المتخصصون حتى يستطيع من لم يقرأ الرواية و حضر أو سمع فقط من التفرقة بين الغرائبية أو الفنتازي في الرواية و الحقيقة الثابتة . جدير بالذكر انه توجد رواية لكاتب جزائري هو يوسف حاجي تجمل نفس الاسم و صدرت عام 2019 و لكنها صغيرة الحجم و مختلفة تماما في أجوائها.

أما رواية أحمد سعيد طنطاوي فتختلف عنها تماما كما أورنا . لذا وجب التنويه. الشيصبان هي الرواية الأولى للكاتب الشاب أحمد سعيد طنطاوي الذي ننتظر منه الكثير على درب الابداع.