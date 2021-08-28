الدور الغائب لنوادي الأدب في المحافظات 

كانت نوادي الأدب في الماضي القريب تتميز بأياديها البيضاء على المبدعين في جميع أنحاء مصر، وخاصة نوادي الأدب التابعة لقصور ثقافة المحافظات والأقاليم، فكانت صاحبة الفضل في اكتشاف الموهوبين في مجالات الأدب بجميع فروعه، ليس ذلك وحسب بل كانت تصقل مواهبهم بالتدريب والتمرين والتثقيف عبر الندوات والأمسيات والمناقشات النقدية الثرية، فإين نوادي الأدب الآن من دورها المهم ؟

قال الكاتب والناقد حسن الجوخ عندما كنت أعمل في قصور الثقافة كانت النوادي الأدبية في المحافظات تعمل بنشاط فكانت تحصل على ميزانية تعتمد عليها في أنشطتها المختلفة وتعقد الإجتماعات وتقيم الندوات والمسابقات، ولكن حاليًا لا أعرف ما يحدث وليس لدي أدني فكرة.

وأضاف الجوخ قائلاً: أنا أشعر أن الحركة الأدبية بعد الثورة أصبحت في حالة خفوت وكأن المثقفين لم يعد لديهم نفس الحماس ونفس الطموحات السابقة، لإحساسهم أن دورهم يتضاءل ويهمش ولا توجد رعاية واجبة لهم أو إصدارات ثقافية تنشر أعمالهم، ولا مساحات إعلامية تغطي الأنشطة والإهتمامات الأدبية، ولذلك لديهم أيضًا شعور بالغبن أو بالظلم، فالمناخ أصبح محبطا وغير مشجع.

وأشار الجوخ إلى أن السبب في تراجع دور نوادي الأدب يعود لعدم وجود حراك إجتماعي صحي وعدم استقرار الحالة الإقتصادية، فالحالة الإجتماعية تترتب علي الحالة الإقتصادية، والشباب حاليًا ليس لديهم المكانة اللائقة بالنسبة لدولاب العمل في الدولة، في الماضي الشاب كان يُعين في المصالح الحكومية فور تخرجه، ولكن حاليًا، لا توجد تعيينات، وبالتالي الشباب حاليًا سواء الموهوب أو غير الموهوب في حالة إحباط ويلجأ للعمل في القطاع الخاص، الذي ينهك قواه تمامًا بساعات عمل طويلة قد تصل إلي ثماني عشرة ساعة يوميا، وبالتالي لا يجد فرصة متاحة للقراءة ولا الكتابة ولا للنقاش ولا التثقيف، كل هذه عوامل تجعله يُحبط، فالجو العام غير مشجع على الثقافة وغير مُشجع على الالتئام الحضاري الذي يحاول أن ينهض، فالطموحات أصبحت ليست على نفس السمو، ونفس الجو الذي كان موجودا في الماضي وطبعا هذا يؤثر على نوادي الأدب باعتبارها جزءا من النسق العام.

“أزمة ثقافية”

في سياق متصل يشبه الناقد والقاص فرج مجاهد ما يحدث في نوادي الأدب قائلاً: هذا ينطبق عليه القول العام إن الثقافة في أزمة ولم يعد لها الأولوية حاليا، بل العكس فالصفحات الثقافة في الصحف تؤجل أو تغلق نهائيا، مثلما حدث مع جريدة المساء، نفس الشيء في المنتديات الثقافية التي أصبحت أوضاعها سيئة مثل نادي القصة ورابطة الأدب الحديث وجمعية الأدباء يعني كلمة الثقافة تساوي أزمة. وهذا ينطبق على أشياء أخري كثيرة فرغم إن نوادي الأدب موجودة إلا إنها لا تقوم بدورها كما يجب.

وأضاف مجاهد قائلاً: هذا بالإضافة إلي وجود أزمة كورونا التي جعلت الناس تخشى من التجمعات، ثانيًا كان هناك ميزانية لكل نادي أدب له حرية صرفها علي ما يراه مناسبا لاحتياجاته وفق مكانه أو البيئة المحيطة به أو مدينته أو أعضائه، فمثلا عندما كنت رئيس نادي أدب قمت بإصدار مجلة “أفنان” وكُتب وكنا نقيم أنشطة في القري المجاورة القريبة من المدينة، لكن حاليًا إذا قامت وزارة الثقافة بمنح النادي خمسة قروش فهي تحدد مسبقاً أوجه الإنفاق، فأصبح ما يناسب نادي أدب لا يناسب نادي أدب آخر، وهكذا بالإضافة إلي أن الميزانية ضئيلة ولا تسمح بإكتشاف المواهب وإصدار المطبوعة ونشر أعمال المواهب أو إقامة مهرجان شعري أو مناقشة كتاب جديد أو منح الباحث الذي سوف يستقطع من وقته ومن جهده مكافأة تليق بهذا الجهد والوقت.

وتشير الشاعرة أمينة عبدالله إلى ان حالة نوادي الأدب في الفترة الأخيرة قد ساءت. حدث فيها مثلما حدث في معظم المؤسسات الثقافية خاصة بعد انسحاب المثقفين سواء عن طريق تقديم استقالات أو من خلال أفتعال مشاكل معهم ليبتعدوا، مما أدي إلي تصاعد كثير جدا من أصحاب التيارات الإسلامية في نوادي الأدب. فهم يعملون بشكل منظم جدًا على إحباط المبدعات خاصة وهذا أحد الأسباب بالطبع، السبب الآخر كل من هو ليس في منظومتهم يكون عدوا لهم ولذلك فنوادي الأدب أصبحت شللا ولذلك ليس لها دور ملحوظ وحتي المجلات والمنشورات التي تصدر عن نوادي الأدب، هي مجلات ضعيفة جدًا في متنها بينما الأماكن نفسها بها ناس جيدة جدا!

وأضافت أمينة قائلة فمثلاً إذا أخذنا الإسكندرية كنموذج وهي العاصمة الثانية فإذا رأينا أي ندوات أو أي صور لنوادي الأدب سنلاحظ عدم وجود مبدعين شبان فالجميع فوق ال45 عاما طبعا هذه ليست مشكلة هيئة قصور الثقافة، ولكنها أصبحت هيئة طاردة للشباب.

“التفاعل والتطوير”

وعلي جانب آخر يري الروائي هشام فياض عضو مجلس إدارة نادي أدب مصر الجديدة إن نوادي الأدب مازالت تقوم بالدور المنوط بها من اكتشاف مواهب إلي مناقشة أعمال وخلافه ونحن لدينا في نادي أدب مصر الجديدة منذ الافتتاح وحتي الآن “حوالي ثلاثة أشهر” أقمنا فيها كثير من الفاعليات، وكل نوادي الأدب تحكي عنها، وهذا يرجع إلى القائمين على نادي الأدب وأيضًا إلى مدير قصر الثقافة نفسه لأن كل نادي أدب بيكون داخل قصر ثقافة. فإذا كان مدير قصر الثقافة شخصا نشيطا ومتعاونا بالتأكيد سيساعد مدير نادي الأدب في استمرار الأنشطة والتفاعل والتطوير .

وأضاف فياض قائلاً هناك رؤساء قصور ثقافة يخافون من اتخاذ قرارات منفردة، فمثلاً يخاف من أن يأتي بأشخاص معينين بدعوي إن عليهم علامات إستفهام أو مناقشة أعمال قد تكون جريئة بعض الشيء، علي سبيل المثال أنا لدي رواية رُفضت مناقشتها بعدما أخذنا موعدا من إحدى المؤسسات الثقافية بسبب عنوانها “علي فراش طاغية” وبناء عليه هذا الخفوت أو تقلص الدور يعود إلي رئيس النادي ومدير قصر الثقافة! إذا كان هناك تفاهم ومرونة من قبل رئيس قصر الثقافة وأيضا درجة ثقافة مدير نادي الأدب تمكنه من تحقيق نجاح كبير في مهمته لعمل أنشطة مختلفة ويتجرأ علي تناول جميع المشاكل الثقافية الموجودة في الوسط وحلها، لأن نحن ليس دورنا أن نناقش أعمالا ثقافية فقط أو أعمالا أدبية ولكن علينا أيضا أن نناقش القضايا الثقافية مثل القصة الشاعرة أو غيرها من القضايا المستجدة علي الأدب وتكيفها وتحديد وضعها في الأدب.فإذا كان لدينا النثر ولدينا القصيدة فلماذا نخلطهما؟ فهذا هو الدور المنوط بنوادي الأدب بالإضافة إلي كل هذا اكتشاف المواهب وتشجيعها وتبصيرها بنقاط ضعفها ومراكز قوتها.