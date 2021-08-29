” الرى” :الانتهاء من أعمال الإنشاء وتجارب التشغيل لمحطة السلسله الجديدة بأسوان بعد تعثر دام لأكثر من (٢٠) عام

في ضوء نتائج زيارة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لمحافظة أسوان خلال شهر أغسطس الجارى ، وتوجيهات سيادته لجميع أجهزة الوزارة بتحقيق أقصى درجات التنسيق والتواصل مع كافة جهات الدولة المعنية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى فى مجال الموارد المائية بمعدلات تنفيذ عالية وبأعلى درجة من الجودة .. استقبل السيد اللواء/ أشرف عطية محافظ أسوان بمكتبه بديوان عام المحافظة ، السيد المهندس/ محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وبحضور السيد/ أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ، والسيد المهندس/ محمد على ابراهيم رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بأسوان ، لبحث جهود الوزارة في إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات قسطل وقورته وبلانة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه سيتم قريباً طرح محطتى طلمبات قسطل وقورته للإحلال والتجديد بهدف الوفاء بالإحتياجات المائية لأهالى قرى مركز نصر النوبة وكوم أمبو بأسوان ، بالتزامن مع إحلال وتجديد الوحدات والطلمبات بمحطة بلانة ودعمها بـعدد (٢) وحدة للطوارئ ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ أعمال للصيانة الكاملة والجزئية لمحطات الرى بمحافظة أسوان بإجمالى (١٧٦) عملية ، وخاصة مع وجود عدد (١٣٨) محطة طلمبات تقوم برى زمام الأراضى الزراعية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم الانتهاء من الاعمال المدنية والكهروميكانيكيه وتجارب التشغيل لمحطة السلسله الجديدة بكوم امبو بمحافظة أسوان بعد تعثر دام لأكثر من (٢٠) عاماً ، لخدمة زمام (٣٠) ألف فدان وجارى التجهيز للاستلام الابتدائى للمحطة .

الجدير بالذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع مراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهوريه ، وتم الانتهاء من تجهيز جميع وحدات الطوارئ ووضعها على حالة التأهب للتحرك الفورى للتعامل مع أى طوارئ أو ازدحامات في المجارى المائية.