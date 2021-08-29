حزب التجمع

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التجمع يرسل برقية عزاء للراحل اليمني الكبير

الدكتور محسن العيني

ينعى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بمصر، الدكتور محسن العيني، المناضل الوطني والقومي الكبير، الذي لعب دوراً محورياً في تحقيق مكانة الدولة اليمنية الحديثة، من خلال الثورة والوحدة اليمنية، والذي وافته المنية يوم٢٥/٨/٢٠٢١.

ويذكر للراحل الكبير أنه عرف طريق النضال من أجل أن يحتل اليمن مكانه الطبيعي الذي يستحقه بين الأمم، وبما يليق ودوره في صناعة تاريخ البشرية عامة وأمته العربية خاصة، وذلك منذ ريعان شبابه وخلال رحلته الدراسية بمحطاتها في بيروت، وباريس، وبغداد، وعدن، والقاهرة، التي كانت المحطة الرئيسية فى حياته.

والدكتور محسن العيني كان أول وزير خارجية لليمن بعد الثورة في ١٩٦٢، ويشهد تاريخ اليمن المعاصر بالدور الريادي والمستنير للدكتور محسن العيني، حيث تولى رئاسة الوزراء خمس مرات، وقام بإلقاء أول خطاب لليمن الجديد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدةعام١٩٦٢، بالإضافة إلى كونه سفيراً لبلاده في كلٍ من الاتحاد السوفيتي وبريطانيا والولايات المتحدة.

و يتقدم حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بمصر، بخالص العزاء والمواساة للشعب اليمني الشقيق، وعائلة الراحل الكريم ورفاق دربه وطلابه، على طريق اليمن المعافى المتحضر، الذي يأخذ بأسباب الحضارة والرقي، داعين لوقف الحرب العبثية التي تضرم نيرانها في أركان اليمن، وتنهش جسد الشعب اليمني المنهك، وأن يتم وقف نزيف الدم اليمني، ويجنب شعبه ويلات الحرب والاقتتال والاحتراب، ويعيد له وحدته وأمنه وأمانه واستقراره، وما أحوج اليمن اليوم لإخلاص وحكمة الراحل الكبير، فى تلك الظروف المؤلمة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

رحم الله الفقيد وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

القاهرة الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠٢١ حزب التجمع