“المصرية للاتصالات” توقع اتفاقية تعاون مع “عامر جروب” لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في مشروعاتها العقارية

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، اتفاقية تعاون مع شركة عامر جروب لتقديم أحدث حلول الاتصالات المتكاملة بمشروعاتها العقارية، وقع الاتفاقية كل من محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات للشئون التجارية، والدكتور حسني هاني عمر الرئيس التنفيذي للقطاع العقاري بشركة عامر جروب.

وبموجب هذه الاتفاقية تقوم الشركة المصرية للاتصالات بتوصيل شبكاتها وإتاحة خدمات الاتصالات بأحدث التقنيات المتطورة لمشروعات عامر جروب، وذلك من خلال توصيل كابلات الألياف الضوئية بتقنية (FTTH) لنحو 12 ألف وحدة بمشروعات “بورتو مارينا” و “جولف بورتو مارينا” و”بورتو شرم” و”بورتو ريزيدنس” و”بورتو منيا” و”بورتو سعيد”، وتوفير حلول الاتصالات المتكاملة داخل هذه المشروعات، بما في ذلك خدمات الـ “Triple Play” التي تشمل خدمات التليفون الأرضي والإنترنت فائق السرعة وخدمات البث التليفزيوني عبر الإنترنت IPTV بالإضافة إلى خدمات المدن الذكية.

وقال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة عامر جروب لتوفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة لمشروعاتها العقارية اعتمادًا على ما تمتلكه المصرية للاتصالات من بنية تحتية متطورة وخبرات فنية كبيرة ” مضيفًا أن “المصرية للاتصالات باعتبارها أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ستواصل سعيها نحو توفير هذه الخدمات المتطورة للمشروعات العقارية في مصر بما يواكب أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات في العالم”.

وقال الدكتور حسني هاني عمر رئيس القطاع العقاري بشركة عامر جروب: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع أكبر مقدمي خدمات الاتصالات في مصر بما يضمن حصول عملائنا على أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب احتياجاتهم المتطورة كخدمات ال Triple Play وخدمات IPTV وخدمات المدن الذكية” مضيفًا “نتطلع إلى مزيد من التعاون مستقبلا لضمان حصول عملاء عامر جروب على أحدث ما وصل إليه العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

أعلن محمد أبوطالب، نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات أن: “التعاون مع مطور عقاري كبير كشركة عامر جروب يؤكد على الثقة الكبيرة التي تحظى بها المصرية للاتصالات من قبل شركات التطوير العقاري في مصر” مضيفُا “لدينا القدرة على تقديم أفضل مستوى من خدمات الاتصالات التي تواكب الاحتياجات المتطورة للعملاء”

أكد المهندس محمد سعادة، رئيس قطاع نظم المعلومات بشركة عامر جروب “نسعى دومًا لتزويد مشروعاتنا العقارية بأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا المدن الذكية، وكلنا ثقة في قدرة المصرية للاتصالات على منح عملائنا أفضل مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة”.