إل جي تطلق تحفتها الفنية الجديدة من شاشات الـ OLED المخصصة لإستخدامات صناع المحتوى

أعلنت إل جي مصر اليوم عن إطلاق شاشاتها الجديدة الـOLED المخصصة للمحترفين وهي من طراز UltraFine™ 65EP5G OLEDوالتي حازت على جائزتي “Reddot” لعام 2021 وجائزة “iF” الخاصة بالتصميمات لعام 2021.

وقد تم تطوير لشاشة الجديدة إعتماداعلى إمكانات شاشات إل جي “OLED” الحاصلة على جائزة “Emmy” للهندسة والتكنولوجيا، وهي مزودة بتجهيزات ووظائف إضافية لتلبي إحتياجات المحترفين.

وتتميز الشاشة الجديدة المميزة بقياس 65 بوصة بدقة الصورة3840×2160 هذا بجانب وظيفة المعايرة المتقدمة التي تقدم صورة بجودة أفضل لتحسينتجربة المشاهدة والإنتاجية لصناع المحتوى وذلك إعتمادا على برنامج تقدمه إل جي وهو “SuperSign for White Balance“.

تم تجهيز شاشة LG أيضًا بلوحة تحكم فريدة توفر اختصارات للوظائف والملفات الشخصية المستخدمة بشكل متكرر

كما تقدم الشاشة الدعم للأجهزة القابلة للبرمجة من طراز “1D & 3D LUTs” وأشكال دقة الألوان المتعددة وذلك بهدف ضمان الإنتقال السريع بين أوضاع المعايرة.

وتقوم شاشة إل جي الإحترافية الجديدة بإستخدام عدد من واجهات الإدخال من بينهاالـ “HDMI” ورباعية الحلقة SDI* (BNC) و IP (SFP + & RJ45).

كما تم تجهيز شاشة LG أيضًا بلوحة تحكم فريدة توفر اختصارات للوظائف والملفات الشخصية المستخدمة بشكل متكرر، والتي تتميز بإعدادات شاشة مختلفة وخيارات جودة الصورة، مما يجعل التحرير وتصنيف الألوان والبرمجة يتم بسلاسة.