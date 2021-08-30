البريد المصري ينظم مؤتمر رفيع المستوى في ختام فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي

في ختام فعاليات مؤتمر اتحاد البريد العالمي في دورته السابعة والعشرين بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان عقد البريد المصري مؤتمرا استثماريا رفيع المستوى تحت عنوان: “مصر تستثمر في قطاع البريد بإفريقيا” وذلك بحضور كافة مديري الإدارات البريدية الإفريقية المشاركة بالمؤتمر حيث استعرض د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري خطط التعاون المشترك والتي تشمل تبادل الخبرات مع كافة البلدان الإفريقية في ضوء المكانة المرموقة التي يشغلها البريد المصري حالياً وسط الإدارات البريدية الرائدة في العالم.

وأوضح د. شريف فاروق، أن المؤتمر الاستثماري الذي تم تنظيمه يهدف إلى عرض خطط البريد المصري الاستثمارية والتي تشمل الارتقاء بقطاع البريد في أفريقيا باعتباره البوابة الحكومية لكافة الخدمات البريدية والمالية والحكومية والمجتمعية وأنه المكون الرئيسي في نشر التحول الرقمي والشمول المالي في إفريقيا كما شمل المؤتمر عرض الفرص الاستثمارية في التجارة الالكترونية بأفريقيا في ظل انضمام البريد المصري لمبادرة التجارة الإلكترونية لأفريقيا Ecom@Africa بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي لتمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ للسوق العالمية من خلال تبسيط إجراءات الاستيراد و التصدير وزيادة حجم التجارة الإلكترونية عبر الشبكات البريدية في أفريقيا بالإضافة إلى استعداد مصر لتدريب الكوادر الافريقية على كافة الأنظمة في المركز الإقليمي للتدريب البريدي الأفريقي بالقاهرة.

د. شريف فاروق: المؤتمر يهدف إلى عرض خطط البريد المصري الاستثمارية والتي تشمل الارتقاء بقطاع البريد في إفريقيا

وفي نهاية المؤتمر وقع د. شريف فاروق، مذكرة تفاهم شاملة مع راناريسون ريتشارد، المدير العام لبريد مدغشقر في مجال التدريب ونقل الخبرات والتجارة الإلكترونية، وذلك بهدف نقل تجربة نجاح البريد المصري في تطوير البنية التحتية وتطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي وتقديم خدمات التجارة الإلكترونية.