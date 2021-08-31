آيتل تطلق مهرجان العودة للمدارس دعما للتعليم الإلكتروني

أعلنت شركة آيتل موبايل الرائدة في صناعة الهواتف بإفريقيا و المتواجدة في أكثر من 50 سوق حول العالم، إطلاقها مهرجان العودة للمدارس دعمًا لاستراتيجية الحكومة في التوجه نحو التعليم الإلكتروني بالتعاون مع منصة التجارة الإلكترونية xpark.

وأكد محمد مدني، مسئول التسويق بشركة itel مصر، حرص آيتل بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 على إطلاق مهرجان العودة للمدارس الذي يقدم تخفيضات بنسبة تخطت 10%ع لى مختلف هواتفها الذكية بالإضافة إلى هدايا وعروض أخري عند شراء أي من منتجاتها، حتي تستطيع الأسر المصرية توفير ما يحتاجه أبناؤها من منتجات تكنولوجية في عملية التعليم؛ بالتزامن مع قيام وزارة التربية والتعليم بالاستفادة من التطور التكنولوجي العالمي للنهوض بالعملية التعليمية، وتحديث محتوى مناهجها وبرامجها التعليمية ليتم تقديمة إلكترونيًا، بما يكسب الطالب مزيد من المهارات التى تحسن من أدائه وتنمو بتفكيره.

وشملت عروض مهرجان العودة للمدارس من آيتل خصومات سعرية على مختلف منتجاتها من ضمنها خصومات سعرية على هواتف آيتل A37 و A17، وسلسلة هواتف آيتل P37 التى قامت بطرحها مؤخرا في السوق المصري وحققت نجاحا قويا بعد أن بلغت مبيعاته 1500 وحدة في الأسبوع الأول من انطلاقه، كما توج بأشهر جائزة تكنولوجية في السوق النيجيري BoICT كأفضل هاتف من حيث البطارية.

تلبي موبايلات آيتل المختلفة جميع الاحتياجات التكنولوجية للطلاب في العملية الدراسية، من شاشة ذات مساحة كبيرة يستطيعون عرض المحتوي التعليمي عليها مع خاصية حماية العين من ضوء الأزرق، وذكرة كبيرة تكفي لتحميل عشرات من المستندات والملفات التعليمية، وبطارية بقدرات تصل إلى 5000 مللي أمبير لضمان استمرار عمل الهاتف طوال ساعات المذاكرة.

وسيتم تقديم عروض مهرجان العودة للمدارس من آيتل عبر منصة xpark للتجارة الإلكترونية، بداية من الأسبوع الجاري حتى 5 سبتمبر القادم.

بحسب تصريحات مدني فإن آيتل تسعي خلال المرحلة المقبلة للتوسع فى السوق المصري الذي يعد من أهم الأسواق على الافريقية للشركة بطرح منتجات تكنولوجية جديدة بجانب الهواتف الذكية والفيتشر فون ” itel family” تشمل شاشات ذكية، ولاب توب، و أكسسورات الهواتف، بأحدث المواصفات وبأسعار اقتصادية، وقد بدأت بالفعل في إطلاق شاشات تلفزيون آيتل من خلال عدة موديلات بتقنيات HD، ومدخل usb، ونظام ستيريو 20 واط، ونظام I cast يتيح عرض محتوى الهاتف على الشاشة بأسعار تبدأ من 2625 جنيه إلى 3750 جنيه.