مؤسس “أمهات مصر”: مطالبات بتقسيط مصروفات طلاب الثانوية “خدمات” مراعاة لظروف أولياء الأمور

ناشدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم بتقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية “خدمات”.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن هناك شكاوي من بعض أولياء الأمور خاصة بزيادة المصروفات الدراسية لطلاب الثانوية “خدمات”، مطالبين بإتاحة نظام التقسيط لهم خاصة أولياء الأمور ممن هم علي المعاش، مراعاة لظروفهم وتخفيف الأعباء المادية عنهم.

وقالت ولي أمر: الدفع يكون مع التقديم دفعة واحده، تتضمن 2400+500 جنيه مصروفات وكتب دراسية، لافته أن الدراسة بعد الظهر وهذه مشكلة يعانوا منها نظرا لصعوبة ذهاب أبنائهن للدروس في الصباح لأن الدروس عادة تكون بعد الساعة الخامسة مساء، مطالبين بالإهتمام بطلاب الخدمات.

واستكملت ولي الأمر: “عشان أكون صريحه، أنا وباباها مش اد مصاريف الخدمات إلى جانب الكتب المدرسية وطبعا هيكون في كتب خارجيه وطبعا فلوس الدروس اللي هي يوميا بالحصه”.