ماجدة موريس تكتب: القاهرة كابول أصبح بلا منافس

القاهرة كابول أصبح بلا منافس

ماجدة موريس

علي شاشتي القناة الاولي وقناة اون، يعرض الان مسلسل «القاهرة كابول» للكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج حسام علي، وهو مسلسل مهم، من النادر انتاج أمثاله من الاعمال التي تربط بين الظواهر المؤثرة علي حياة الملايين في العالم، وتحللها عن قرب، وهو ما نراه في المسلسل الذي يطرح قصة اربعة اصدقاء تربوا معا في احد مناطق القاهرة العريقة، وتحول احدهم الي ارهابي هو الشيخ رمزي «طارق لطفي» بل وخليفة لأمثاله من الارهابيين، يؤمر فيطاع، بينما اصبح الثاني ضابطا مهمته حفظ الامن «خالد الصاوي» واصبح الثالث «فتحي عبد الوهاب» باحثا عن الشهرة من خلال عمله كمقدم للبرامج التليفزيونية، اما الرابع «احمد رزق» فهو مخرج وباحث في العلوم السياسية، فقد حياته مبكرا بخطأ ارتكبه رمزي الذي ذهب الي كابول في افغانستان، وعاش بين الجبال ووسط انصاره، سيدا لا يجرؤ احد علي الوصول اليه الا بعد معاناة واسفار متعددة بالطائرات، ثم السيارات، واخيرا رحلة شاقة علي القدمين، واصبح الخليفة بعد موت الخليفة السابق غدرا، وبين حياة الشيخ رمزي في الجبال بين مريديه، ومقابلاته مع الاغراب، وبينهم امريكيون، وبين القاهرة حيث وطنه الاصلي، وبقايا اسرة، وحبه القديم، يتلقي دعوة صديقه الاعلامي لزيارته حيث كان قد قرر جمع شلة الامس معا، بعد ان تفرقت بهم السبل، وبدون اخبارهم، وهكذا يتفاجئون ببعضهم البعض، في هذه السهرة التي احتلت الحلقة الثانية من العمل، وكانت ضرورية ليعرف المشاهد ماذا بقي من الماضي، وماذا استجد في الحاضر، والي اين ينتهي بهم المطاف، وفي هذه السهرة يقتل رمزي المخرج خطأ بدلا من الضابط الذي خطط لقتله، ويستمر رجل الارهاب، المبتسم دائما، كما هو يمارس كل انواع العنف في كل خطواته للاستيلاء علي السلطة، وعلي الاموال، وعلي النساء، بكل الحجج التي تجد من يصدقها، وهو اول مسلسل يقترب من التطرف والارهاب بهذا الاسلوب الواضح والذي عبر عن مرحلة مهمة في حياة العالم بدأت بعد الغزو السوڤيتي لافغانستان ودخول امريكا طرفا وظهور جماعة طالبان، واعتلائها السلطة، والغزو الامريكي، بعد ضرب برج التجارة العالمي، واستمرار طالبان في الجبال حتي عادت من جديد لتستولي علي السلطة من جديد بعد عشرين عاما، «2001-2021»، تاريخ طويل، ومعاصر، ومؤثر علي عقول الكثيرين في العالم ومنهم بلادنا العربية، وكان من الضروري الالتفات له ولهذا يعاد عرضه الان بعد عودة طالبان الي الحكم، وما تعلنه وتفعله يوميا بالشعب الافغاني، خاصة النساء مما يقدم رسائل مهمة لملايين المشاهدين المصريين والعرب، ولكن، هل كان «القاهرة كابول» هو اول عمل عن طالبان تقدمه الشاشات العربية؟

الطريق إلي كابول

في موسم رمضان الدرامية عام 2004 بدأ عرض مسلسل بعنوان «الطريق الي كابول»، بعد حملة دعاية، ولكنه توقف بعد ثمانية حلقات فقط، بدون اسباب، وبدون اعتذار، وكان يعرض علي شاشة «ام.بي.سي» فقط برغم الاعلان عن عرضه علي قنوات اردنية ومغربية وبحرينية، حتي شاشة تليفزيون قطر الذي انتجه لم تعرضه بسبب تهديدات طالت كل القنوات التي اعلنت عن عرضه بالنسف، المسلسل كتبه الكاتب الاردني جمال ابو حمدان، واخرجه المخرج السوري محمد عزيزية، ويستعرض الواقع الافغاني منذ الاجتياح الروسي ثم بداية تشكيل حركات المجاهدين، وبعدها انسحاب الروس، وحكم حركة طالبان وينتهي بالاحتلال الامريكي لافغانستان عقب احداث 11 سبتمبر، وايضا يتعرض المسلسل لواقع الشبان العرب. الذين شاركوا في الحرب ضد الروس ثم وجدوا انفسهم في حالة ضياع، وعلي ممارسات طالبان ضد النساء وغيرها من الامور التي نقرأ عنها الان في اخبار جديدة بعد عشرين عاما من الحدث الاول، المسلسل القديم «الاول »تم ايقافه ومنعه ورويت اسباب عديدة لهذا منها غضب طالبان والجماعات المنافسة لها وقتها منه، ومنها رغبة الامريكيين في عدم اظهار دورهم الحقيقي في صناعة طالبان وتحريض العرب علي الذهاب للجهاد لضرب السوڤيت، ومنها تخلي منتجه، اي التليفزيون القطري عنه سريعا، وبالتالي اصبح «القاهرة كابول» هو العمل الوحيد المتاح دراميا عن هذه الاحداث وتلك القضية التي اقلقت العالم مرتين في عشرين عاما، عمل مصري من الالف للياء لا تستطيع اي جهة إيقافه او منع عرضه، لتظل الدراما المصرية دائما في المقدمة.