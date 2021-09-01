تخبط في الأحياء بعد التطبيق المفاجئ لقانون ” السايس” المواطنون يصرخون.. والإدرات المحلية تنفى .. والأاسوار تحمى ساكنى المنتجعات

أثار قانون تنظيم المركبات المعروف بقانون ” السايس” حالة من الارتباك والجدل بين المواطنين في الشارع المصري من مالكي السيارات واعتبره البعض نوعا من تقنين الجباية والبلطجة علي حساب جيوب المواطنين ودون تقديم خدمة حقيقية مقابل الرسوم.

وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات ويهدف إلي القضاء علي ظاهرة البلطجة وفرض الجباية علي مالكي السيارات بشكل عشوائى وتنظيم هذه الأموال و دمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة وحماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشكلات الخاصة بالسايس في الشارع.

وعلي الرغم من التطبيق الجزئي للقانون في محافظتي القاهرة والجيزة لكن اغلب الأحياء بالمحافظات لم تنته حتي الآن من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وتحديد ساحات الانتظار والشوارع والأماكن التي سيتم العمل بها، والتي تخضع لولاية المحافظات.

كما لم تنته وزارة التنمية المحلية أيضا من إعداد كراسة شروط ومواصفات نمطية موحدة لكل المحافظات لتعميم المنظومة.

واشترط القانون بعض النقاط التي يجب توافرها فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات والراغبون في الحصول علي رخصة مزاولة مهنة السايس وهي أن لا يقل سنه عن 21 عاما صحيفة الحالة الجنائية أن يكون حسن السير والسلوك حاصل علي شهادة الخدمة العسكرية كما يشترط القانون الجديد الحصول على شهادة صحية من معامل وزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطي المخدرات على أن تكون هناك غرامة الحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه للمخالفين وسحب الرخصة منهم.

وقد اشترطت وزارة التنمية المحلية أيضا في الشركات المشاركة في المنظومة الجديدة أن تكون شركات مساهمة ولها مركز مالي جيد وبالنسبة للشركات التي سبق التعاقد عليها في إطار التطبيق التجريبي في الجيزة والقاهرة سيعاد تقييمها ومدى قانونيتها والتزامها باللائحة التنفيذية للقانون.

أخطاء فردية

ويري امجد عامر خبير إدارة محلية أن القانون الجديد يهدف لتنظيم الشكل الحضاري والعشوائي وتنظيم مرور السيارات بالشوارع وانه سوف يقضي علي الأخطاء الفردية من بعض البلطجية المسيطرين علي ساحات الانتظار والشوارع بالمدن.

وأوضح انه لا حقيقة لما يتردد من فرض رسوم علي مالكي السيارات أسفل منازلهم وأمام العقارات الخاصة في القانون الجديد، مبينا أن الرسوم سوف تفرض في الشوارع العامة وساحات الانتظار فقط.

مشيرا إلي أن هناك شركات خاصة ستتولي عمل وتنظيم ركن السيارات وان كل مستخدم سوف يحصل علي وصل رسمي مقابل استخدم الخدمة.

وعن أسعار الانتظار بالساحات أكد أنها ستتفاوت من محافظة إلي أخري ومن مدينة إلي أخري فكل منطقة لها طبيعة خاصة وتركيبة سكانية حسب المستوي الاقتصادي لها .

استعجال

ويري الدكتور رشدي عبد الظاهر أستاذ الإدارة المحلية بأكاديمية عين شمس أن هناك استعجالا في تطبيق المنظومة فلم تستعد المحليات اداريا لها ولم تضع آليات تحدد العمل وتنظمه ووصف عبد الظاهر القانون بأنه قرار خاطئ جاء في توقيت غير مناسب يضع أعباء جديدة علي المواطنين خاصة في ظل الحديث حاليا عن رفع أسعار العيش المدعم .

وقال عبد الظاهر أن الأحياء تتخبط إداريا بسبب التطبيق المفاجئ للمنظومة فحتي الآن لم تنته من توفير ساحات أو تخصص الشوارع والأماكن التي سوف تدخل في العمل بالمنظومة الجديدة .

ولفت عبد الظاهر إلي وجود تداخل في دور كل وزارة من الوزارات التي ستعمل في المنظومة باللجنة المشكلة لتحديد شروط عمل الشركات بالشوارع التابعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن المختلفة الخاضعة لإدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رشدي انه كان علي المحافظات والأحياء قبل تطبيق هذه المنظومة أن تقوم بتدبير وإعادة تمهيد الأماكن الشاغرة بها عن طريق تأجيرها أو إعطاء تعويض مناسب لأصحابها وتخطيطها ومعالجتها وفتح ممرات ومسارات لسير السيارات وإعادة رصف الشوارع المتهالكة لتسهيل عملية الدخول والخروج لتنظيم المرور وعدم ضبط الغرامات

ويري حمدي عرفة أستاذ الإدارة الحكومية والبلديات الدولية بكلية الإدارة بالجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا أن “هذا القانون ينظم عمل السايس وعملية دفع الغرامات المتكررة لمالكي المركبات بحجة الركن الخاطئ، كما ينظم العقوبات التي تصل للحبس في حال المخالفات.

وأشار عرفة إلي أن هناك أكثر من 6200 موقف عشوائي في مصر سيخضع لعملية ضبط كبيرة عن طريق قانون السايس علي الرغم انه لم ينفذ إلا بشكل جزئى بنسبة ٥٪ فقط في محافظتي القاهرة والجيزة وعلى استحياء تأتي من بعدها محافظة الإسكندرية.

وطالب عرفة المحافظين بمراجعة بعض القرارات الخاصة بالتعامل مع القانون والشركات التي ستقوم بتنفيذه بجانب التسعيرة التي تم فرضها لأن هناك أشياء تحدث غير قانونية ولا يجوز فيها التعدي على المواطنين، مبيناأن القانون لم ينص علي تحصيل أموال من المواطنين نظير ركن سياراتهم أمام منازلهم وان ما يتردد حول تحصيل 300جنيه شهريا من مالكي السيارات نظير ركن سياراتهم في الشوارع أمام منازلهم غير دستوري .

وأكد عرفة أن الدستور حفظ للمواطن ملكيته الخاصة وان عملية ركن سيارة المواطن أمام الوحدة السكنية التي يقطن بها في المدن الجديدة أو القري من ملكيته الخاصة ولا يجوز التعدي عليها أو فرض رسوم عليها أن ما يقوم به بعض مالكي السيارات من حجز أماكن لركن سياراتهم في الشوارع أمر غير قانوني ويتم بشكل ودي وجاء القانون الجديد سوف ينظم هذه العملية.

وتوقع عرفة أن يدر قانون السايس الجديد بعد تطبيقه علي الدولة 44 مليار جنيه حيث كشف انه يوجد في مصر 5 ملايين و200 ألف سيارة ملاكي 362 ألف ميكروباص و 4 ملايين توك توك سيتم الاستفادة منهم في دفع رسوم منتظمة تستغل في رفع أداء وتحسين عمل المحليات.

سكان الكمباوندات

قال الدكتور مصطفي رضوان خبير إدارة محلية إن الفئة الوحيدة المستفيدة من هذه المنظومة هم سكان الكمباوندات لان الأحياء لا تتدخل داخل هذه المدن الفارهة والشوارع ملك للسكان فلا يمكن فرض رسوم عليهم.

وعن ظاهرة البلطجة قال مصطفي رضوان كان يجب قبل تطبيق المنظومة إعطاء الحرية في عملية الدفع أما القانون جعلها إلزامي مطالبا بان يكون الوصل يمكن تداوله علي مدار في اليوم داخل المدينة للركن أكثر من مرة لضمان عدم استنزاف المواطنين .

أما مستشار وزارة التنمية المحلية سابقا صبري الجندي: قال إن الهدف من تطبيق المنظومة الجديدة في المقام الأول أن لا نقع تحت سيطرة بلطجي ” السايس “أو ابتزازه أو تطاوله الذي يصل حد الاشتباك بالأيدي على المواطنين.

مشيرا إلي أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع المصرية من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة وان الدولة لجأت لخروج هذا القانون بسبب كثرة الشكاوى منهم على مدار السنوات الماضية.

مبينا أن هدف القانون ليس الجباية وجمع أموال لصالح الدولة لكن لأن هذا القانون سيطبق على المدن الكبرى ولن يتم تطبيقه في عدد كبير من المناطق والقرى كل ما حدث هو فهم خاطئ لأهمية القانون من عدد كبير من الناس.

وذكر الجندي كان لابد على الحكومة أن تطمئن المواطنين وتبين أهمية القانون وانه يصب في صالحهم وفقًا لمعايير معينة فالدولة واجبها أن تحمي المواطنين من أي اعمال بلطجة.

من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن الأسعار التي يتم تداولها بشأن مقابل انتظار السيارات مجرد اجتهادات وانه سيتم مناقشتها وإعادة النظر فيها لافتا إلى أن الأماكن التي سيدفع فيها رسوم الانتظار هي الساحات والمواقع المخصصة لذلك فقط وسوف تشرف عليها شركات متخصصة لتنظم ذلك قائلا:ليس كل من يركن أمام منزله سيدفع مقابل انتظار، مؤكدا أن فترة التطبيق التجريبي تخضع لعملية تقييم ومراجعة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات حتى يتم تعميم القانون بكل المحافظات دون مشكلات.

وأضاف قاسم أنّ العوائد المالية التي سيتم تحقيقها من تطبيق القانون ستعود مرة أخرى للمواطنين في تلك الشوارع والمناطق عبر تحسين ورفع كفاءة الشوارع الداخلية والرئيسية وتطوير الأرصفة والنظافة والتجميل وبعض المشروعات الخدمية والتنموية الأخرى.