أمينة النقاش تكتب: نجيب محفوظ سيرة عصية على النسيان

ضد التيار

نجيب محفوظ سيرة عصية على النسيان

أمينة النقاش

قبل يومين مرت الذكرى الـ 15 لرحيل “نجيب محفوظ”الذى أرسى فى الإبداع القصصى، وفى فن الحياة، قيما رفيعة ومثلا عليا تقتدى فى كل الأوقات والمناسبات. ويعلم كثيرون ممن اقتربوا منه، وبينهم الناقد الكبير رجاء النقاش الذى قدم للمكتبة العربية الكتاب الأهم عن سيرته بعنوان ” نجيب محفوظ ..صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته”أن حصوله على جائزة نوبل في عام 1988 لم تغير منه شيئاً، بل كشفت عن مزيد من معدنه الأصيل والمتفرد، الذي يشيع سلة من الفضائل الراقية في كل الأزمان..

ظل محفوظ يسكن شقته البسيطة في حي العجوزة حتى وفاته، يخرج منها كل يوم في الصباح الباكر، ليصل سيراً على الأقدام إلى مكتبه في جريدة الأهرام، بعد أن يكون قد عرج إلى قهوة “علي بابا” وسط ميدان التحرير، ليحتسي قهوته الصباحية، ويتبادل الأحاديث مع من يطلب منه ذلك من عموم المواطنين، أو يلتقى بمن يمنحهم موعدا عاجلا للقاء. وليس لدى تفسير لعدم تحويل تلك الشقة إلى متحف أخر بجانب متحفه المقام فى تكية أبو الدهب بحى الجمالية، بجوار المنزل الذى ولد به. فمحفوظ عاش فى تلك الشقة زمنا طويلا، وكتب فيها معظم رواياته، ولعل قصور الفهم عن إدراك العلاقة الوطيدة التى تربط بين المشاعر والعواطف وبين الأمكنة والبشر قد حال دون ذلك!

ظلت تلك عادة نجيب محفوظ اليومية، حتى توقف عنها في أكتوبر عام 1994، بعد الطعنة الغادرة بسكين التي تلقاها من جاهل لم يقرأ له حرفا واحدا، لكنه صدق خرافات جماعات الإرهاب الجهادي التي تجاسرت على اتهام محفوظ بالكفر، سعياً منها لبث الذعر في مؤسسات الدولة وفرض وصايتها على المجتمع، وهى تستنطق النص الدينى بما يتوافق مع مصالحها فى الحاضر، ويثبت أقدامها فى المستقبل. تسببت هذه الطعنة الجبانة في عجز محفوظ عن استخدام يده في الكتابة وبات يملي ما يريد كتابته على آخرين حتى وفاته.

تبرع نجيب محفوظ بنصيبه من جائزة نوبل إلى بريد الأهرام لينفق مسئولوه من دخلها على حل مشاكل المواطنين، بعد أن منح ابنتيه وزوجته أنصبة مماثلة، لتتأكد بذلك مسئوليته الاجتماعية، التى لم تكن تغيب عنه أبدا ..

كانت روايات محفوظ، قبل نيله لنوبل تترجم إلى اللغات الأوروبية، وكان منزله محطاً لزيارات سياسيين وكتاب ومثقفين عرب وأجانب، لا يعتبرون أن زيارتهم للقاهرة تكتمل دون إتمامها.

ضحك نجيب محفوظ من قلبه، ومذيعة التليفزيون المصري تسأله عن شعوره بعد الفوز بنوبل، وكانت قد استفزت كثيرين، حين قدمته إليهم بأديب نوبل العالمي، قال لها بخفة ظله المعهودة وابتسامته التى تكاد تحتضن العالم من فرط جمالها: أنا زي ما أنا. وحين ساقت إليه سيل الاتهامات التي وجهها إليه «يوسف إدريس» الذي كان يظن أنه أحق منه بالجائزة، وبأن محفوظ نال الجائزة لتأييده للسلام مع إسرائيل، وسألته رأيه في ذلك، رد بهدوء وترفع وأدب جم: هذا رأيه وحقه في إبداء الرأي، وأضاف بجسارته العهودة : وربما يكون ذلك صحيحا.ً

حاز نجيب محفوظ محبة واحترام وإعجاب كل من اقترب من شخصه لبساطته وتعففه الدائم وكبريائه وتواضعه الملهم، ولطفه في التعامل مع الآخرين وخفة ظله التي لازمته طول عمره الذي امتد حتى 96 عاما.ً.

يروي ثروت أباظة أنه ذهب ليعوده في المستشفى بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال، وما إن رآه راقداً على السرير، حتى انهمر في سيل من البكاء، فقال له محفوظ ساخراً: بتعيط ليه ؟هو أنت اللي اطعنت ولا أنا !

كما نقل عنه أنه أجاب عن سؤال من صحبته في جماعة الحرافيش عن رأيه في التمثال المنحوت له والمنصوب بقرب منزله، والذى يظهر فيه عابسا ضئيلا ومزريا ، فرد محفوظ بعفوية شديدة وخفة ظل قائلاً: إن الفنان الذي صممه ربما لم يقرأ له سوى رواية «الشحاذ”.

ولأن نجيب محفوظ قدم نموذجاً للمثقف الذي يستطيع بجهده ومواهبه أن يصل إلى مكانة رفيعة محلية ودولية، دون أن يكون بوقاً لأحد، أو يتنازل عما يعتقد أنه الصواب، ولأنه أحب ما يعمل بصدق، ونقل صورة أكثر صدقا عن بيئته وأهله وفاض قلبه الطيب على كل الناس الذين أثرتهم حكمته وتواضعه، وفنه الرفيع، فإن الاحتفال بمرور 15 عاما على رحيله، هو احتفال بالمتعة والبهجة والقيم الرفيعة التي أشاعها في حياتنا بشخصه وأدبه.

وقديما قال “ابن الجوزى “إن التواريخ وذكر السير، راحة للقلب، وجلاء للهم، وتنبيه للعقل .وهكذا هى سيرة نجيب محفوظ العصية على النسيان .