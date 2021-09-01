إقبال بركة تكتب: إلى من يهمه الأمر

شكشكة

إلى من يهمه الأمر

بقلم إقبال بركة

يوم السبت اول أغسطس 2020، أعلنت الصحف ارتفاعا سريعا في عدد المصابين والوفاة بكورونا منذ يوليو بالولايات المتحدة. وظل العدد يرتفع حتى وصل «فى 16 أغسطس 2020» إلى أكثر من 21 مليون إصابة بكورونا حول العالم، ودول كثيرة تعيد الإجراءات الإحترازية.

لم تنج مصر من تلك الكارثة وتم تسجيل 178 حالة جديدة وفاة 11 حالة وشفاء 79 ألفا وخروج 900 متعافٍ..

تلك كانت البداية منذ عام وربما قبلها بقليل. وقد وصل العدد كما قرأته فى آخر تحديث «22/8/2021» إلى:

ج212,209,719 مصاب ووفاة 4,438,012 ، و189,834,170 معافى. اي ان الإعداد في ازدياد، فمتى تتوقف؟!

ولم تعلن المنظمة العالمية عن جدوى الجرعة الثالثة للقاح كورونا، أو عدم جدواه، والحمد لله أشار المسئول إلى أن متحور دلتا لم يدخل مصر فى موجة كورونا الثالثة. فهل يستمر هذا الأمر طويلا؟ السؤال موجه إلى وزيرة الصحة.

السؤال الأهم أوجهه إلى الدكتور تادرس مدير عام منظمة الصحة العالمية بعد أن قرأت مقالا في جريدة «الإندبنت» يحذر فيه وزير الدفاع البريطاني السابق من عدم تطعيم شعوب الدول الفقيرة. ويلفت الكاتب إلى أن الدول الفقيرة لا تستطيع تأمين الحصول على الجرعات الكافية نظرا لأن الدول الغنية تدفع بتسهيلات ممتازة لتأمين إمداداتها، ناهيك عن افتقار الدول الأفريقية للبنية التحتية الطبية واللوجستية والخاصة بالنقل- اللازمة جميعها لتسليم اللقاحات. وقد دفع هذا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى حث الدول على تعليق منح جرعات معززة حتى تقوم جميع الدول بتطعيم نحو 10 في المئة من سكانها على الأقل.

أما في مصر فتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، هكذا أعلنت الوزارة، وإنها قامت بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف. ولا أملك بعد قراءة كل هذه الأخبار إلا أن أتوجه إلى العلى القدير: أستر بنا يارب..

مطلع يوليو 2021. وصل عدد سكان العالم إلى 7,9 مليار نسمة فى «تقدير شعبة السكان بالأمم المتحدة»، وأكثر من نصفهم لا يعملون ولا يجدون قوت يومهم. هل من حل لهذه المعضلة!؟

فى اول مراحل الوباء «كورونا» كنا نتصور أنه سيبقى لفترة محدودة قد تنتهى قريبا، وقد وصل فى الاسبوع الأخير من أغسطس 2021 إلى حوالي 300 الف مصاب وما يقرب من 17 الف وفاة.

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الى رضا عبدالسلام كبير مذيعى إذاعة القرآن الكريم نجاحك المتواصل وتحديك الإعاقة مثل أعلى لكل معاق. أحييك ومبروك الترقية رئيسا للإذاعة الموجهة.

الى د. هالة عمر محررة الأبراج فى المصرى اليوم: تحية من القلب. تصدق تنبؤاتك معى بنسبة كبيرة.