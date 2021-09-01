محمود دوير يكتب :عن مكالمة الرئيس ودور الفن في صناعة الوعي

عن مكالمة الرئيس ودور الفن في صناعة الوعي

محمود دوير

أثناء حوار الإعلامية “عزة مصطفى ” مع الكاتب “عبد الرحيم كمال ” على فضائية “صدى البلد ” أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مداخله هاتفية اشاد خلالها بالكاتب وأثار عدد من القضايا الهامة .

جاء هذا الحديث الرئاسي بينما حركة “طالبان ” ذات التوجه الديني المتشدد تُكمل سيطرتها على العاصمة الأفغانية “كابول ” بعد أن أخلت القوات الأمريكية الطريق لها كي تستعيد نفوذها الغائب منذ 20 عام تقريبا على العاصمة

ورغم محاولات “طالبان ” إظهار تغيير في توجهاتها المتشددة إلا أن العالم حبس أنفاسه وخَيم عليه القلق من هذا التطور السريع على الساحة الأفغانية وشاهدنا مشاهد مروعة للفرار الجماعي من جحيم هذا التنظيم الإرهابي و المؤكد أن سقوط “كابول ” سوف يلقى بظلاله على العالم وشكل الصراع الدولي إضافة إلى مستقبل التنظيمات المتطرفة ذات المرجعية الدينية .

لذلك ولأسباب أخرى فإن ما تناوله الرئيس خلال مداخلته التلفزيونية يحتل أهمية كبرى فى لحظة قد ظن البعض أن مصر قد نجت من خطر التطرف الديني وأن ما صنعه المصريون فى 30 يونيو من إسقاط لحكم الجماعة هو في حد ذاته كافِ

لكن الحقيقة الواضحة أن ما طالب به عشرات المثقفين والمهتمين بمستقبل هذا الوطن والحالمين بدولة مدنية ديمقراطية حديثة بضرورة البدء في تطهير فكرى وثقافي لجذور التطرف والمنطلقات النظرية الداعمة له والمُحرضة عليه بالإضافة إلى التخلص من البيئة الحاضنة للإرهاب والتي من أهمها بيئة الجهل والفقر والوعي الزائف. وضرورة توفير مناخ يدعم حرية الإبداع ويفتح الأفق أمام المبدعين دون محاذير سوى ضميرهم الوطني والإبداعي.

قال الرئيس خلال مداخلته “أتصور أن قضية الوعي بمفهومها الشامل شيء هام” واضاف سيادته ” الدولة مستعدة لتقديم دعم ضخم لتقديم أعمال فنية لبناء الوعي المصري ” .

التقط المبدعون تصريحات الرئيس بحماس حقيقي وتفاؤل شديد بعد أن أعلن راس الدولة توجيه واضح بضرورة الاهتمام بهذا الملف فقد آن الأوان لأن نضع قوتنا الناعمة فى مقدمة صفوف معركتنا الفكرية ضد الإرهاب والتطرف وتغييب الوعى وتزييفه .

من هنا تكتسب تصريحات الرئيس أهمية كبيرة لدى كل المهمومين بالوطن والمهتمين بمستقبله بعد سنوات من اختزال الصراع مع الإرهاب فى الجانب الأمني وحده – رغم أهميته وضرورته – إلا انه يبقى غير كاف ولن يحقق منفردا ما نتمناه ونحلم به .

تُعانى الدراما المصرية سواء السينما أو التلفزيون من أزمة حادة ضاعفت من قسوتها جائحة كورونا مما أدى لخروج أطراف عديدة من تلك الصناعة أو تجميد لأطراف أخرى أنشطتها نتيجة الأزمة الطاحنة ولا يغيب عن أحد أن معركة الوعى كانت جزء أساسي من الدور الذى قام به الفن المصري خلال تاريخه

يقف صناع الفن والثقافة دائما في الصفوف الأولى لجيوش التصدي لأى أفكار إرهابية متطرفة وقائمة المشاركين في تلك المعركة تحتاج إلى صفحات كاملة منذ أن عرفت مصر صناعة السينما مع نهايات القرن التاسع عشر

ثم بعد إنشاء التلفزيون وظهور الدراما التلفزيونية خاصة فى مرحلة تألقها فى العقود الأخيرة من القرن الماضي وقبل ذلك كانت الإذاعة المصرية وما تزال تلعب دوراً محوريا في هذا الصدد

وبعد أن رفعت الدولة يدها عن دعم السينما وبعد ان غُيب “قطاع الإنتاج ” بالتلفزيون المصري عن ممارسة دوره كقاطرة لإنتاج الدراما أصبح العقل المصري والوجدان العربي يتيما على موائد اللئام وفُتح المجال أمام الساعين للربح منفردين – إلا حالات قليلة –

لذلك جاءت تصريحات الرئيس كطوق نجاه لصناعة الفن التي بدورها هى أحد المكونات الرئيسة لصناعة الوعي الذي تحدث عنه الرئيس فى مداخلته.

يبقى أن نفكر ماذا بعد تلك التصريحات الداعمة والمحفزة وهل ستلقط الجهات المعنية “الثقافة والإعلام ” ومؤسسات الإنتاج الفني تلك الدفعة القوية التي قدمها الرئيس؟ وضرورة الإعلان عن خطوات واضحة لتنفيذ التوجيه الرئاسي الواضح .

أم أن “آفة حارتنا النسيان ” وسيأتي جديد ينشغل به “الكتاب والكتبة ” والإعلام والإعلامية ” كما حدث بعد “المؤتمر السادس للشباب ” والذي عقد بجامعة القاهرة فى يوليو 2018 وقدمت خلاله أوراق هامة عن تصورات وخطط لبناء الإنسان المصري في عدد من المجالات من بينها الثقافة والتعليم والصحة.

هذا ما لا نتمناه …