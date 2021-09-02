المنصة الإلكترونية “طلبات”.. راعيا رسميا لمهرجان Cairo Bites في دورته الثامنة

أعلنت شركة “طلبات” المتخصصة في مجال توصيل الطعام في مصر والشرق الأوسط عن رعايتها للنسخة الثامنة من مهرجان الطعام (كايرو بايتس) Cairo Bites أول وأكبر مهرجان للطعام في مصر والمقرر إقامته خلال يومي الثالث والرابع من سبتمبر الحالى بحديقة الأسرة (Family Park) بالقاهرة الجديدة.

أكدت هدير شلبي، المدير التنفيذي لطلبات مصر: “أن رعاية “طلبات” لهذا الحدث الضخم يأتي في إطار استراتيجية الشركة والتي نسير عليها بهدف دعم قطاع الطعام خلال كافة الفعاليات المتخصصة في هذا المجال، وأيضًا العمل مع شركائنا من المطاعم على التوسع والوصول إلى قاعدة ضخمة من العملاء الجدد خاصة أن مهرجان Cairo Bites هو أكبر حدث للطعام يقام في مصر”.

الحدث يقام يومي الثالث والرابع من سبتمبر الجارى بحديقة الأسرة بالقاهرة الجديدة

وأضافت شلبي: “نحن في طلبات نلتزم بدعم المطاعم الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 90 % من المطاعم الموجودة على منصة طلبات ونساهم في توسعها بشكل أكبر من اجل دفع عجلة نمو القطاع عبر توفيرنا واستثمارنا للتكنولوجيا الآمنة التي تدعم الصناعة وتقدم خدمات فائقة لعملائنا”.

وتشارك “طلبات” في المهرجان بعدد من المطاعم المدرجة على قوائم المنصة الإلكترونية يصل إلى أكثر من 50 مطعم، إلى جانب تقديم كافة وسائل الدعم اللوجستي لكل مطعم لعرض منتجاته، فضلا وتجهيز طاولات الطعام والمقاعد وغيرها من الامتيازات التي ستتيح الفرصة بشكل أكبر لشركائها من المطاعم على الظهور بشكل رائع يليق بعلامتهم التجارية، كما سيتم نشر جميع المعلومات التعريفية الخاصة بهم ليصل إليهم رواد المهرجان بسهولة، وسيتم كل ذلك من خلال الموقع الرسمي لكايرو بايتس.

وستقوم “طلبات” بتخصيص أماكن مجهزة لكبار الزوار، ومنطقة خاصة للأطفال مليئة بالألعاب، يقام بها بعض المسابقات والفقرات الترفيهية، إلى جانب إطلاق اسم “مسرح طلبات” على صالة عرض الفقرات الرئيسية الخاصة بفعاليات المهرجان، بالإضافة إلى طبع قسائم شراء مخفضة وكوبونات خصم، لتوزيعها على الزائرين بالتعاون مع المطاعم المشاركة.

طلبات تسجل حضورها في المعرض بأكثر من 50 مطعم من شركائها المدرجين على قوائم المنصة

وسيشارك في المهرجان عدد من المتخصصين في مجال الطهي والطبخ في مصر، على رأسهم الشيف الشربيني، وأميرة شنب، ونجلاء الشرشابي وغيرهم من مقدمي قناة سي بي سي سفرة لتقديم أشهى المأكولات والأطباق على الهواء مباشرة.

الجدير بالذكر، أن (كايرو بايتس) هو أول وأكبر مهرجان للطعام يقام في مصر، حيث أُقيم للمرة الأولى في أبريل 2014 داخل قصر البارون في مصر الجديدة تحت عنوان “فود فيستيفال”، وعلى مدار الدورات السبعة الماضية حضر أكثر من 40 ألف زائر وشارك أكثر من 55 متخصص للطهي في الفعاليات وأكثر من 100 علامة تجارية متخصصة في مجال الطعام، ويعتبر الهدف الرئيسي للمهرجان هو مساعدة أصحاب المطاعم على التسويق لمنتجاتها عبر تقديم عينات محددة من الاكلات التي يقدموها مجانًا للجمهور، ليقرروا بعد ذلك الشراء من عدمه، كما يساعد زوار المهرجان على استكشاف أطعمة جديدة.