حزب التجمع ينعي الناقدة والأستاذة الجامعية أمينة رشيد :احد رموز الفكر التقدمى وتيار الاستنارة فى الساحة المصرية والعربية

ينعى حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،الناقدة والأستاذة الجامعية الدكتورة أمينة رشيد ،احد رموز الفكر التقدمى وتيار الاستنارة فى الساحة المصرية والعربية..واحد المؤسسين للجنة الدفاع عن الثقافة القومية فى حزب التجمع التى تصدت لمقاومة كل أشكال التطبيع الثقافى مع العدو الصهيونى.ويتوجه قادة حزب التجمع وأسرة تحرير صحيفة الاهالى ومجلة ادب ونقد بخالص العزاء لأسرتها وتلاميذها وزملائهاوللحركة الثقافية المصرية التى تفتقد برحيلها قلما نزيها وروحا شفافة وهمة وثابة.