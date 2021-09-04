وزير النقل يبحث مع وزير السياحة والآثار سرعة وضع الالية النهائية لتنفيذ استراتجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر

في اطار سلسلة الاجتماعات الدورية لسرعة وضع الالية النهائية لكافة الاجراءات المطلوبة لتنفيذ استراتجية تعظيم سياحة اليخوت في مصر و تسيير الاجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحى، عقد الفريق مهندس /كامل الوزير – وزير النقل والدكتور /خالد العناني – وزير السياحة و الاثار، اجتماعاً مع القيادات المعنية بالوزارتين لمتابعة الموقف التنفيذي للدراسات الجارية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية، و ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتوجيهات السيد الدكتور رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من كافة الدراسات اللازمة من قبل الوزارات والجهات المعنية لبنود الاستراتيجية للبدء فى تنفيذها.

و خلال الاجتماع تم مناقشة جميع بنود الاستراتيجية و ما آلت اليه مستجدات الأعمال و الدراسات التي تمت بشأنها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل خلال الفترة القليلة القادمة على تكثيف ورش العمل لفريق العمل و المتخصصين و الجهات المعنية لاتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الالكترونية ( النافذة الواحدة) الجاري انشائها ضمن الاستراتيجية على ان تتولي اللجنة المعنية برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للانتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع في تنفيذ الإستراتيجية.

هذا و تتضمن بنود الاستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت بجمهورية مصر العربية تحديث الخريط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة او المقترحة مع تحديد المناطق الواعدة و التى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت ووضع الضوابط و القواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لانشاء و تشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والاثار برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.وكذلك اطلاق منصة “النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهه المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لاصدار جميع التراخيص و تحصيل الرسوم المقررة مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانى المصرية بالاضافة الى استعراض دور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذ تلك الاجراءات .