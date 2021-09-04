ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج أسمدة ومخصبات زراعية غير مصرح بتداولها ومحظور بيعها بمدينة سرس الليان

شنت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بالمنوفية حملة تفتيشية مكبرة على محلات بيع المبيدات والمخصبات الزراعية بنطاق المدينة بالإشتراك مع اللجنة المشكلة من شئون البيئة ورخص المحلات ومدير الجمعية الزراعية ومسئولي المسطحات المائية بمنوف والجهات الأمنية، وقد أسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص وبه كميات من المبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة ومحظور تداولها والاتجار فيها واستخدامها زراعياً لما تمثله من أضرار بيئية وصحية ، هذا وتم تحرير محضر مخالفات بالمضبوطات وأخذ عينات من الأسمدة والمبيدات لتحليلها بمعرفة الإدارة الزراعية قسم الرقابة على المبيدات.

يأتي هذا في إطار ضبط سوق المبيدات والمخصبات الزراعية حفاظا على البيئة وصحة المواطنين وسلامة الغذاء.