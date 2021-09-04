مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى رحلات شركة الخطوط السويسرية Swiss Air.

فى إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع كافة قطاعات الدولة المصرية من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية. استقبل اليوم مطار شرم الشيخ الدولي أولي رحلات شركة الخطوط السويسرية swiss air بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، وكان علي متنها 62 راكب قادمين من مطار جنيف الدولى.

حيث استقبلت إدارة مطار شرم الشيخ الطائرة بتقليد رش المياه المتبع فى أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران تهبط فى المطار. وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال السائحين في صالة الوصول الدولي بالهدايا والورود والشيكولاته ترحيبا بوصولهم إلى مصر .

وكان في استقبال الطائرة الطيار نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولى. وفى هذا السياق أشار مدير المطار بأن تشغيل شركةswiss air إلى مطار شرم الشيخ الدولى سيكون بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا يوم السبت.