صلاح يقود منتخب مصر أمام الجابون

وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري، على تشكيل الفراعنة لمواجهة الجابون، المقررة اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

ومن المنتظر أن يجري البدري عدة تبديلات خصوصا على مستوى ظهيري الجنب، من خلال الدفع بمحمد عبد الشافي وأحمد توفيق، بدلا من أحمد فتوح وباهر المحمدي.

وتمثل عودة محمد صلاح، نجم ليفربول، مكسبا كبيرا للفراعنة، حيث سيدفع به البدري في التشكيلة الأساسية على حساب حسين الشحات، مع إراحة طارق حامد لاعب الوسط والاعتماد على بديله حمدي فتحي من بداية اللقاء.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عبد الشافي (أيمن أشرف)، محمود الونش، أحمد حجازي، أحمد توفيق.

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: أحمد سيد “زيزو”، أحمد حسن “كوكا”، محمد صلاح.

ويذكر منتخب مصر أن يمتلك 3 نقاط من فوزه على أنجولا بالجولة الأولى من هدف سجله محمد مجدي “أفشة”، ليتساوى الفراعنة مع منتخب ليبيا الذي فاز على الجابون بهدفين لهدف في نفس الجولة.