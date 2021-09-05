الأمين العام لجامعة الدول العربية ” يكرم” رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ويشيد بإنجازاته

كرم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط ، اليوم الخميس ، سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تقديراً للانجازات العلمية والرياضية والثقافية التى حققتها الأكاديمية تحت رئاسته .

جاء ذلك علي هامش فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على المستوى الوزارى، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك بمقر الامانة العامة.

ويأتي التكريم لحصول الأكاديمية في ظل رئاسة الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج علي ، لحصول الأكاديمية علي اعلي مرتبة في التصنيف الدولي للجامعات “كيو اس ” كأول جامعة علي أرض مصر والجامعة رقم اثني عشر علي مستوى الوطن العربي.

و حصلت الاكاديمية وبجدارة علي تقييم الخمس نجوم كتقييم عام للجامعة QS 5 Stars Overall Ranking حيث يعد تصنيف QS ، أحد اهم تصنيفين للجامعات علي مستوى العالم الي جانب تقييم التايمز للتعليم الجامعى .

وقال معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ان الأكاديمية هى “الثمرة الناضجة ” للعمل العربي المشترك , والتي استطاعت أن تواكب الإيقاع العالمي السريع في مجالات التدريب والتعليم والبحث العلمي .

واضاف ” ابو الغيط” إن ما حققته الأكاديمية هو حصيلة عمل جاد وجهد متواصل من الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار ومساعديه وكافة العاملين بهذا الصرح المتميز لاقامة مؤسسة تعليمية بمواصفات عالمية.

وقال معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية : “أود أن أتوجه بالشكر للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية ، الذى لا يدخر جهدا في قيادة “دفة” الأكاديمية بإدارته من أجل تحقيق النجاحات مع ذلك الصرح العلمي المتميز الذي يعمل تحت مظله الجامعة العربية، و اهنئه بكل صدق علي هذا الإنجاز الكبير الذي يضاف الي انجازات الأكاديمية”.

من جانبه عبر سعادة الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية ، عن سعادته واعتزازه لهذا التكريم من جانب معالي الأمين العام للجامعة العربية، وقال : أتوجه بخالص الشكر وعميق التقدير لتلك اللافتة الكريمة ” ، وقال إن ما تحقق في الأكاديمية من إنجازات ومكتسبات جاء نتاج الدعم والرعاية الكريمة من جانب معالي الأمين العام مشيرا إلي أن تلك الرعاية أسهمت في ارتقاء الأكاديمية في مختلف المحافل علمياً ورياضيا وثقافياً .

كما اشاد ” عبد الغفار” لدعم دولة المقر جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية مشيراً إلي أن ذلك الدعم كان له الأثر البالغ فيما وصلت إليه الأكاديمية التى أصبحت قبلة الدارسين في مصر والمنطقة العربية.

وقال : “أتوجه بخالص الشكر لما اظهرتموه من ثقة غالية بتكريمي اليوم وهو ما يعكس إيمانكم بحجم الجهد المبذول من أجل وضع الأكاديمية في مصاف كبريات الجامعات محليا وإقليمياً ودولياً”

اقيم التكريم في حضور معالي الفريق كامل الوزير وزير النقل بجمهورية مصر العربية، معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.