أوباميانج: سنبذل كل ما لدينا أمام صلاح ورفاقه

قال بيير-إيمريك أوباميانج لاعب منتخب الجابون وأرسنال الإنجليزي، أنه وزملائه سيبذلون ما لديهم خلال المباراة التي ستجمعهما ضد المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره الجابوني مساء اليوم الأحد، فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وقال أوباميانج: “سنبذل قصارى جهدنا ونقدم كل ما لدينا على أرض الملعب”، مضيفا: “تلك المباريات التي نحب خوضها كلاعبين”.

وعن مواجهة زميله في الدوري الإنجليزي محمد صلاح لاعب ليفربول، أجاب: “إنها المرة الأولى التي نواجه فيها بعضنا البعض بقميص المنتخب”.

يذكر أن المنتخب الوطني يتقاسم صدارة المجموعة السادسة مع منتخب ليبيا برصيد 3 نقاط لكل منهما، حيث حقق الفراعنة الفوز على أنجولا بهدف دون رد بالجولة الأولى، بينما خسر الجابون مباراته الأولى ضد ليبيا بنتيجة 1-2.