في منتدى خالد محي الدين يوم الاربعاء المقبل :”ماذا يجرى في أفغانستان ..طالبان ..وسيناريوهات المستقبل”

يتشرف منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع بدعوتكم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 … في ندوته السابعة والعشرين تحت عنوان :”ماذا يجرى في أفغانستان ..طالبان ..وسيناريوهات المستقبل “

ويتحدث فيها الكاتب والباحث الكبير الدكتور حسن أبو طالب مستشار مركز الدراسات السياسية والإستراتيچية بالأهرام .

والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل نعمان .

ويدير الندوة الكاتب الصحفي خالد الكيلاني المحامي بالنقض ، ويشارك فيها بالحوار والمناقشة عدد من الخبراء والسياسيين والكتاب والصحفيين والإعلاميين وقادة الرأي .

ويسبق الندوة فقرة غنائية بمصاحبة الملحن وعازف العود الأستاذ حسن الدمشاوي .

#والدعوة_عامة_للجميع_للحضور_والمشاركة_والمناقشة .

تنعقد الندوة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأربعاء الموافق 8 سبتمبر 2021 في قاعة جمال عبد الناصر بالمقر المركزي لحزب التجمع 1 شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب – القاهرة .

لتأكيد الحضور أو الإعتذار أو لترتيب التغطية الإعلامية : 25759011 – 25759152 – 25759281 – 01111002510 –