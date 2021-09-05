ربا جرادات: جائحة كورونا تسببت في تدني ساعات العمل وفجوات كبيرة فى نظم الحماية الاجتماعية

واصل مؤتمر العمل العربي أعمال دورته الـ 47 ، في جلسته العامة المسائية، اليوم الأحد ، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

وقد ألقي المشاركين في المؤتمر في جلسته العامة كلمات تناولت الرؤي حول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري فيما يتعلق بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين.

وأشارت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية فى منظمة العمل الدولية إلى، أنه عالميا تشير احدى تقارير المنظمة أن الازمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا أدت إلى تدني ساعات العمل الى 9 % ويساوي هذا الرقم اربع اضعاف نتيجة الأزمة العالمية التى حدثت فى 2008 ، حيث انخفضت ساعات العمل لما يقارب 11 مليون وظيفة بدوام كامل ، وكشفت التقارير أن الجائحة كشفت عن فجوات كبيرة فى نظم الحماية الاجتماعية بحسب تقرير الحماية الاجتماعية العالمى التى أصدرته المنظمة ، حيث اوضحت ان اربعة من كل 10 أشخاص يتمتعون بتغطية فعالة فى مجال واحد من مجالات الحماية.

واضافت ربا ، انه فى ظل التحديات المتفاقمة التى تحتاج الى سياسات استجابات متعددة لمعالجة الشوائب الموجودة فى أسواق العمل العربية ، وبالتالى نحتاج الى نهج ذو شقين لمواجهة ازمة (كوفيد -19 )، منها زيادة الجهود لبناء سياسات سوق العمل من خلال ووضع سياسات مستقاة من اتفاقيات المنظمة الدولية ، وتعافى اقتصادى عالى فى الدول الضعيفة ، حيث قدمت المنظمة العديد من البرامج لمواجهة الجائحة والأزمات المتعددة فى المنطقة ، ساهمت فى إحرازها منذ عام 2019 ، فعلى سبيل المثال فى الأردن وصل عدد المستفيدين من مشروعات المنظمة 40 ألف مستفيد ، وفي البحرين أثمرت الجهود عن إطلاق مبادرة إصلاح العلاقة التعاقدية إصلاح نظام الكفالة ، وفى العراق افتتحنا مكتبنا الاول فى 2020 وزيادة التعاون الانمائي الى 40 مليون دولار .