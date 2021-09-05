نهاية الشوط الاول بين الفراعنة والفهود واستمرار التعادل السلبى

انتهى الان الشوط الأول من المباراة التى تقام على ملعب استاد فرانسفيل فى الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

شهدت بداية المباراة حماسا كبيرا من الفريقين، ونجح منتخب مصر فى تهديد مرمى الجابون فى الدقيقة 8 من هجمة مرتدة قادها محمد صلاح الذى مرر كرة بينية داخل منطقة الجزاء حولها محمد شريف لمحمد مجدى قفشة الذى سدد كرة قوية لكنها مرت فوق العارضة.

وجاء الرد سريعا فى الدقيقة 10 من جانب منتخب الجابون من تسديدة قوية من مهاجم أصحاب الأرض تمر فوق عارضة محمد الشناوى بسنتيمترات بعد ما غيرت الكرة اتجاهها واصطدمت بأقدام مدافعى منتخب مصر.

فى الدقيقة 22 ألغى الحكم الجامبى بكارى جساما هدفا لمنتخب الجابون فى مرمى محمد الشناوى بداعى التسلل، بعدما راوغ مهاجم الجابون مدافعى الفراعنة وأسكن الكرة شباك منتخب مصر، ويتكرر المشهد مجددا فى الدقيقة 25 بعدما انفرد أبوميانج بمرمى الشناوى لكن الحكم يرفع رايته معلنا تسلل النجم الجابونى.

وهدد منتخب الجابون مرمى محمد الشناوى مجددا فى الدقيقة 35 من تسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الفراعنة، وفى الوقت بدل الضائع كاد منتخب الجابون يسجل الهدف لكن مهاجم الفهود يصوب الكرة خارج المرمى بغرابة شديدة لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.