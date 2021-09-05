تعادل بطعم الفوز.. مصطفى محمد “الأناكوندا” يسجل فى مرمى الفهود في الرمق الأخير فى الدقيقة “90” كتب أشرف عبد السلام:

سجل مصطفى محمد، لاعب المنتخب الوطنى، هدف التعادل للفراعنة أمام الجابون فى الدقيقة 90 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

بهذه النتيجة أنقذ منتخب مصر حظوظه في التأهل من المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم بعد التعادل مع الجابون 1-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة، بهدف في اللحظات الأخيرة.

وكان اللعب جيم ألفينا قد سجل هدف منتخب الجابون الوحيد في ملعب فرانسفيل، بعد دقيقة وحيدة من طرد عمر جابر في الدقيقة 71، ولكن هدف متأخر من البديل مصطفى محمد أنقذ حظوظ الفراعنة.

بهذه النتيجة حافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، تاركة الجابون في المركز الثالث بنقطة وحيدة، في وقت تملك ليبيا 3 نقاط قبل مواجهة أنجولا بعد يومين.