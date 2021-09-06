“أمهات مصر” يطلقن مبادرة “تبادل مستلزمات المدارس” هربا من إرتفاع أسعارها

أطلقت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مبادرة بعنوان “تبادل مستلزمات المدارس” للهروب من إرتفاع الأسعار.

وقالت عبير، في تصريحات صحفية، إن الكتب الخارجية أسعارها مرتفعه وتمثل عبء مادي علي أولياء الأمور، بالإضافة إلي إرتفاع أسعار الزي المدرسي، والأدوات المدرسية علي رأسها الشنط، الامر الذي جعل بعض أولياء الأمور يستخدمون مستلزمات العام الماضي.

وأشارت عبير إلي أن المبادرة تتضمن تبادل مستلزمات المدارس بسن أولياء الأمور، قائله: “علي سبيل المثال، الطالب اللي خلص السنة الدراسية يعطي الكتب الخارجية لأي طالب آخر في حاجة لها يكون يلتحق بنفس السنة الدراسية، وكذلك ينطبق الأمر علي الزي المدرسي وكافة المستلزمات”.

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، حيق قالت ولي أمر: “اشترينا الكتب الخارجية فى بعض منها موجود والآخر لسة منزلش زى العلوم والرياضة، والشنطة اشتريتها سعرها غالى جدا”.

وأضافت ولي أمر: “الحقيقة أنا لسه مستعدتش لكن عايزه ابتدي انزل اشتري اليونيفورم، وسآلت عن الكتب الخارجية قالولي لسه منزلتش في محيط المربع السكني اللي أنا فيه، ممكن تكون نزلت في أماكن تانية، ولسه مستنيه المدرسه تبعتلنا السابلايز لكن هنزل وهجيب الحاجات الأساسية زي الكشاكيل والأقلام والبرايات المساطر وهنتظر السابلايز أكمل منها باقي الطلبات وربنا يعينا جميعآ”، استكملت أخري: “أسعار الكتب الخارجية السنة دى غالية جدا”.