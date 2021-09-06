فوز وتعادل «لا معنى لهما» للفراعنة.. والبدري «على فوهة البركان»

بعد مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، تعرض منتخب مصر ومديره الفني حسام البدري إلى انتقادات جمة تتعلق بالأداء، رغم أن “الفراعنة” يتصدرون المجموعة السادسة بأربع نقاط من فوز على أنغولا وتعادل أمام الغابون. المظهر الباهت الذي شاب أداء الفريق في المباراتين، زاد الضغوط على البدري، ووضع علامات استفهام حول قدرة المنتخب المصري على تصدر مجموعته حتى النهاية والتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات رغم سهولة المجموعة. الانتقادات التى طالت البدري، سواء من الجماهير التي صبت غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من المختصين ومنهم حمادة صدقي مدرب منتخب مصر سابقا. حيث فسر صدقي أسباب المظهر المتواضع لمنتخب مصر في مباراتي أنجولا والجابون بقوله: «أداء منتخب مصر السيئ كان نتاج أشياء كثيرة حدثت وأثرت سلبا عليه، منها ضغط المباريات في الموسم الأخير الذي امتد إلى 13 شهرا. هناك حالة تخبط إداري بالكرة المصرية وهذا أثر على أداء المنتخب بالجولتين الأولى والثانية». وأضاف لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقا: « البدري وحده لا يتحمل مسؤولية الأداء الهزيل لمنتخب مصر. بل يتحمل جزءا منها المناخ العام غير المنتظم والإرهاق الذهني أثرا على اللاعبين”. معلقاعلى أداء منتخب مصر أمام الجابون، في المباراة التي خطفت بها مصر التعادل في الدقيقة الأخيرة، بالقول: «ملخص المباراة هو أن منتخب مصر حقق نقطة التعادل فقط لا أكثر. الأداء كان سيئا للغاية، وكذلك الشكل السيئ كان استكمالا لمباراة أنجولا في الجولة الأولى (1- صفر) لصالح مصر».