وسط دهشة ميسي ونيمار وفى واقعة تاريخية.. السلطات توقف مباراة بين البرازيل والأرجنتين

بعد دقائق من انطلاقها أوقفت السلطات البرازيلية مباراة ضمن تصفيات كأس العالم، بين البرازيل والأرجنتين في ساوباولو، بطريقة بدائية جدا.

فبعد دقائق من انطلاق المباراة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين، مساء أمس «الأحد»، ضمن تصفيات المونديال، دخل عناصر مسؤولين الصحة البرازيلية لأرضية الملعب، وأوقفوا اللقاء.

القصة تأتي بعد أيام من الجدل، حيث رفضت السلطات البرازيلية مشاركة أي لاعب أرجنتيني جاء من بريطانيا، لأن البرازيل تفرض حجرا مدته 10 أيام لمن يأتي من بريطانيا.

وبالرغم من إعلان البرازيل رفضها مشاركة 4 لاعبين أرجنتينيين في اللقاء، وهم الحارس إيميليانو مارتينيز والمدافع كرستيان روميرو ولاعبي الوسط إيميليانو بوينديا وجوفاني لو سيلسو، إلا أن الأرجنتين قررت إحضارهم للمشاركة.

ومن بين الأربعة، شارك 3 لاعبين كأساسيين في اللقاء، وهو ما أغضب السلطات البرازيلية.

وقبل المباراة بأيام، وقف اتحاد كرة القدم في أميركا الجنوبية «كونميبول»، مع الأرجنتين، وأعلن أن البرازيل ستعاقب بخصم النقاط إذا لم تسمح بمشاركة الأرجنتينيين القادمين من بريطانيا.

وبالرغم من قرار «كونميبول»، إلا أن المنتخب الأرجنتيني أشرك نجومه القادمين من بريطانيا، لكن الرد جاء بشكل غريب ومثير للجدل، من قبل السلطات.

الطريقة التى تعاملت بها السطات البرازيلية مع الموقف، وتدخلهم بعد انطلاق صافرة الحكم، لاقت استهجان وانتقاد الخبراء، مما أوقف المباراة الكبيرة بشكل غريب، ولسبب غير مسبوق في تاريخ اللعبة.