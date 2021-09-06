رسميا.. واستجابة لـ” الرأى العام” اتحاد الكرة يطيح بالبدرى ..وحسام حسن وإيهاب جلال الأقرب ..واستبعاد فكرة الأجنبى

بعد أن رفض المدير الفنى لمنتخب الفراعنة الوطنى حسام البدرى تقديم استقالته، لحرص البدرى الشديد على التمسك بمنصبه، أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، تقديم الشكر للبدرى وجهازه الفنى.

وجاء حرص البدرى على عدم التقدم بالاستقالة من تدريب الفراعنة، حتى لا يكون ملتزما بالشرط الجزائى فى العقد المبرم ما بينه وبين اتحاد كرة القدم المصرى، ضاربا بمصلحة منتخب الفراعنة عرض الحائط، ونسى أنه ابتعد بالترتيب العام للمنتخب إفريقيا لأدنى المستويات، حتى أننا لم نستطيع أن نتغلب على الجابون صاحبة المستوى الرابع إفريقيا، والفوز على أنجولا بصعوبة، بل واعتبرنا التعادل مع الجابون انجازا رائعا، هذا التعادل الذى لم يأتى بطريقة فنية للمدير الفنى ورفاقه، بل جاء بدعاء الوالدين ودعوات الجماهير الطيبين.

كما أعلن اتحاد كرة القدم المصرى أنه بصدد تعيين جهاز فنى جديد لمنتخب الفراعنة خلال ال ٤٨ ساعة القادمة، والمفاضلة بين تولى الإدارة الفنية للفراعنة ما بين شخصيات وطنية أو أجنبية، على جناح السرعة قبل خوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم والتى يتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة السادسة فيها، وتصفيات الأمم الإفريقية خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.

كما يحرص الاتحاد المصرى لكرة القدم على الإجتماع مع رؤساء الأندية المصرية، وذلك لتحديد مواعيد نهائية لاستئناف ما تبقى من مباريات كأس مصر، وأيضا ميعاد نهائى لبداية الدورى الجديد 2021 – 2022.

ومنطقيا، ولضيق الوقت نستطيع التكهن باستبعاد المدير الفنى الأجنبى، والذى يتطلب التعاقد مع أى أجنبى اعطاءه الفرصة للتعرف على طبيعة وتكوين اللاعب المصرى نفسه، وكذلك التأقلم على الأجواء والدراية التامة بطبيعة افريقيا وقوة كرتها.

الجدير بالذكر أن الإتحاد المصرى لكرة القدم، ومنذ ما يقرب من شهر يبحث عن مدير فنى أجنبى جديد لتولى الإدارة الفنية للفراعنة، وبالفعل تم العرض على كل من هيكتور كوبر ورينيه فايلر المدير الفنى الأسبق للقلعة الحمراء، والذى رفض بدوره تولى المهمة، وفشل الاتحاد وقتها فى مهمته، إلا أن حظوظ الأجنبى تقلصت نظرا لضيق الوقت.

ويرى خبراء الكرة المصرية والنقاد، أنه يتعين على من يدير الكرة فى مصر على رأسهم أحمد مجاهد، وأن يبادروا بالخروج للإعلام والصحافة والرأى العام لتوضيح الأمور وعرض أسباب تعيين هذا الجهاز الفنى وكذلك أسباب إقالته دون وجود خطة بديلة وكيف سيكون الحال بعد الإقالة؟، وكذلك الإجابة على كل أسئلة الرأى الام، وشرح كيفية إدارة كرة القدم المصرية، وملامح أداء منتخب الفراعنة الغير راقى، والدليل تعادل مصر مع الجابون بهدف عشوائى، وهل تم تعيين فينجادا مديرا فنيا لاتحاد كرة القدم المصرى، تمهيدا لتوليه مهمة الإدارة الفنية للفراعنة بعد إقالة البدرى؟.. وإذا تولى بالفعل فينجادا.. فإن هناك مؤامرة تحاك ليس للبدرى فقط.. بل مؤامرة على الكرة المصرية وهو أمر كارثى لو ثبت التورط فى ذلك .

دعونا ننتظر لنرى ما سيحدث خلال الأيام القادمة

Ashraf

Ashraf Abdelsalam