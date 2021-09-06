حزب التجمع يشارك في ندوة حول الرسالة التاريخية للحزب الشيوعي الصيني

شارك الدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي ممثلاً لحزب التجمع صباح اليوم الاثنين ٦ سبتمبر ٢٠٢١ في ندوة افتراضية اون لاين نظمتها السفارة الصينية في القاهرة مع عدد من الأحزاب المصرية حول الرسالة التاريخية للحزب الشيوعي الصيني، وقد شارك في الندوة من الاحزاب كل من:

حزب التجمع،والحزب الاشتراكي،والحزب الشيوعي المصرى،وحزب المصريين الأحرار..وشارك من الشخصيات العامة:د عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، السيد محمود علام سفير مصر السابق في الصين،رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، وجمعية تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية.

وتبادل المشاركون الكلمات حول الرسالة التاريخية للحزب الشيوعي الصيني ومساهماته في مواجهة الفقر وتنمية الصين ومواجهة جائحة كورونا، وتنمية علاقات الصداقة مع الشعوب والدول العربية والإفريقية، في إطار مبادرة الحزام والطريق، وسياسة الحزب الشيوعي الصيني الرافضة للتدخل الخارجي في شئون الدول واحترام السيادة، والدعوة لسياسة الفوز المشترك والمصير المشترك.