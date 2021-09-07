الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر

استقبل السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد رضا تير رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر اليوم الاثنين الموافق 6/9/2021 في مقر الأمانة العامة.

وأفاد مصدر مسئول بأن السيد الأمين العام أشاد في بداية اللقاء بالدور المهم الذي تلعبه الجزائر في مختلف الملفات الإقليمية والدولية، كما أثنى على الإجراءات والمبادرات الأخيرة التي اتخذها فخامة الرئيس عبد المجيد تبون لتفعيل دور الدبلوماسية الجزائرية، مثمناً رغبة الجزائر الحقيقية في استكمال مسار الإصلاحات الداخلية بالهدوء والحكمة المعتادين.

كما استمع إلى الإحاطة التي قدّمها السيد رضا تير حول دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالجزائر بصفته أعلى هيئة حكومية مستقلة تعنى بإعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية وتقييم السياسات الحكومية، وتقدم المشورة للحكومة في مجالات عملها.

وأفاد المصدر بأن السيد رضا تير وجه دعوة للسيد الأمين العام لحضور المنتدى الأفريقي للقطاع الخاص الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وتحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر في الجزائر العاصمة، كما عبّر عن رغبته في إعادة تفعيل عمل رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المثيلة لها في الدول العربية، التي تم انشاؤها في الجزائر سنة 2015، وتضم في عضويتها سبع دول، من خلال عقد المؤتمر الثاني لأعضائها خلال شهر نوفمبر القادم.

وأضاف المصدر في هذا السياق، بأن السيد أبو الغيط رحب بالدعوة وبالمبادرة، معبراً عن استعداد الجامعة التعاون في كل ما من شأنه خدمة القضايا العربية.