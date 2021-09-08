ايمن حزب التجمع بمركز جهينة بسوهاج ف لقاء مع رئيس مكتب تموين الطليحات يطالب بإضافة المواليد الجدد الى بطاقة التموين

في مقابله مع رئيس مكتب تموين الطليحات التابع لادارة تموين جهينه للاحاطه باخر واهم مستجدات الخدمات التموينيه افاد انه تم اطلاق خدمه جديده علي سيستم وزارة التموين والتجاره الداخليه وهي اضافة الزوجه الغير مستفيده تموينيا وليست مستفيده علي قاعدة البيانات

ولكن اشار الي ان اكبر مشكله تواجه المواطنين ويترددون عليها يوميا وبشكل متكرر الي مكتب التموين هي اضافة المواليد الجدد الي بطاقة التموين

حيث قال ان المواطن في احوج ما يكون الي اضافة ابنائه الي بطاقة التموين حيث ان هناك اسر مكونه من ٥ او ٦ افراد ولا يوجد الا الزوج وزوجته علي بطاقة التموين وحصتهم من الخبز لا تسد حاجه الاسره ولا توجد في الوقت الحالي اضافة مواليد حتي الفئات التي اشار اليها وزير التموين وهي الفئات الاكثر فقرا او احتياجا لم يتم فتح الاضافه لهم الي الان..لذلك نتمني من القائمين علي هذا الامر سرعة النظر في هذه القضيه تيسيرا علي المواطنين

*مصطفى عبد العظيم عبد المغيث امين مركز جهينة لحزب التجمع بسوهاج