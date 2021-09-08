كنائس بالقاهرة والصعيد تبدأ الاستعدادات لمواجهة الموجة الرابعة

بدأ عدد من الإيبارشيات التابعة للكنيسة الإرثوذكسية والإنجيلية – مع استمرار الكاثوليكية بالإجراءات المسبقة – التشديد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية مرة أخرى للوقاية من فيروس كورونا تزامنًا مع بدء الموجة الرابعة؛ ففي القاهرة أعلن الأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، عن تعليق كل الخدمات بالايبارشية نظرًا لتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا

وأشارت إيبارشية حلوان والمعصرة، إلى أن حضور القداسات خلال الفترة المقبلة سيكون بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة، مضيفة أن الخطوبات والأكاليل سيكون العدد المصرح به 50% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة بواقع فرد لكل دكة، وتتم صلوات الجنازة على المقابر بالنسبة للذين ينتقلون بكورونا، ولا استثناء في ذلك، وحالات الانتقال الأخرى يمكن أن يصلى عليها بفناء الكنيسة

وفي القليوبية أعلنت مطرانية شبرا الخيمة عن العودة إلى نظام الحجز المسبق بالنسبة للمشاركة في القداسات، وبنسبة ٥٠٪ من سعة كل كنيسة، على ألا تزيد عظة القداس عن ١٥ دقيقة، إلى جانب السماح بمشاركة ٤٠ فردًا فقط في صلوات الإكليل والجنائز، وتناول المرضى في منازلهم، وصلاة القنديل، وإلغاء قاعات وسرادقات العزاء وكذلك إيقاف الرحلات والمؤتمرات التي تقام خارج كنائس الإيبارشية..

مع استمرار الأنشطة ذاتها داخل الكنائس، وأعلنت المطرانية عن إعادة توزيع خدمة مدارس الأحد على أيام الجمعة من كل أسبوع بما يسمح لكل مرحلة دراسية بإقامة الخدمة الخاصة بها مرة كل شهر.

وفي قطاع كنائس شبرا الشمالية شدد الأنبا أنجيلوس أسقف القطاع على المُصلين بعدم الحضور للكنيسة في حالة الاشتباه بوجود أعراض فيروس كورونا، وقال الإيبارشية: إنه نظراً لوجود حالات مرضية كثيرة نؤكد علي الجميع الالتزام بعدم حضور أي من فعاليات مهرجان الكرازة المرقسية في حالة الشعور بأي أعراض الأنفلونزا الموسمية مع ضرورة إبلاغ الخادم المسئول عند ظهور أي أعراض انفلونزا أو اشتباه بأعراض كورونا، على أن يتم ترتيب طريقة حضور بديلة.

وأعلنت مطرانية الفيوم برئاسة الأنبا إبرام، عودة نظام الحجز المسبق للقداسات، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة، وشددت المطرانية على عودة القداسات بنظام الحجز المسبق عن طريق استقبال التليفونات، دون استثناء سواء الشعب أو شمامسة الكنيسة، وذلك بدءً من الاثنين الماضي، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل الكنيسة عند حضور القداسات وجميع أنشطة الكنيسة، وكذلك العمل على تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وفي الصعيد أصدرت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين بيانًا قالت فيه؛ نظراً للارتفاع الملحوظ في إصابات فيروس كورونا المتحور “دلتا بلس” تقرر العمل اعتبارًا من الجمعة 3 سبتمبر الجاري في كل كنائس الإيبارشية التشديد على الالتزام للحضور للقداسات وصلاة العشية بنسبة لا تزيد على 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة على أن يتم ذلك بنظام الحجز المسبق، مع الالتزام بكافة الاجراءات الإحترازية والتباعد اللازم منعاً لانتشار العدوى (بحد أقصى فرد في كل دكة) كذلك الأمر في الاجتماعات والأنشطة الكنسية، مع التنبيه على كافة المُصلين بالتزام المنزل حالة شعور أحدهم بأية أعراض حتى ولو كانت طفيفة.

أما في الإسكندرية بدأت كنائس المنتزه باتخاذ الإجراءات الاحترازية مبكرًا، مع بداية احتفالات الصلوات – نهضة السيدة العذراء من 7 إلى 21 أغسطس الماضي – وكان الحضور بنظام الحجز المسبق، بما في ذلك القداسات وتعقيم الكنيسة قبل وبعد الصلوات، والتزام المصلين بالتباعد وارتداء الكمامات، وأعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية وكنيسة مارجرجس سبورتنج، اعتذارهما عن استقبال أي رحلات أو مجموعات بهدف الزيارة بعد ازدياد أعداد المصابين بالفيروس.

وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية أن اتخاد كل إيبارشية قرارات بشأن تعليق الصلاة بالغلق الجزئي أو استمرار الصلوات يتم وفق الأوضاع الصحية بكل إيبارشية ونسبة الإصابات بها، وهو أمر يحدده اسقف أو مطران الإيبارشية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بشكل عام تتابع الموقف وتطوراته أولًا بأول، فإذا تلاحظ في أي كنيسة أو دير أو إيبارشية زيادة في الإصابات سيتم اتخاذ الإجراءات الملائمة للوضع.

الحجز المسبق بالإنجيلية

وبالنسبة للكنيسة الإنجيلية؛ قال القس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إن لجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، دائمًا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي متغيرات تتعلق بانتشار الوباء، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الإجراءات الاحترازية التي سبق وأقرتها اللجنة والتى تساعد على التعامل مع الوباء، مثل الالتزام بالكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي فى الاجتماعات واستخدام المطهرات اللازمة، كذلك تقليل نسبة الحاضرين عن طريق الحجز المسبق.

وبسبب تزايد أعداد المصابين بالفيروس المتحور دلتا كورونا قرر مجلس الكنيسة الإنجيلية بسوهاج بدء حضور الاجتماعات بنسبة ٥٠%، وهذه النسبة قابلة للانخفاض في حالة تزايد الإصابات، ويكون الحضور بنظام الحجز المسبق بدءً من 12 سبتمبر الجاري، وأن تكون نسبة الحضور بالأفراح بنسبة ٥٠% وربما أقل، وبالنسبة للصلاة الجنازة فتكون قاصرة علي أهل المتوفي، وغلق قاعات العزاء لحين إشعار آخر .

وقال الشيخ صموئيل باقى صدقة، عضو المجلس الإنجيلى العام وعضو لجنة إدارة الأزمة إن كلية اللاهوت الإنجيلية المشيخية بمصر أصدرت قرارًا بتطعيم كل الطلبة وهيئة التدريس، استعدادًا لبدء العام الدراسى الجديد، كما قررت الأمانة العامة لمدارس الكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، تطعيم كل العاملين بالقطاع بدءا من أعضاء هيئة التدريس حتى أصغر عامل بالمؤسسة.

حضور 25% للكاثوليكية

فيما قال الأنبا هاني باخوم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية، والنائب البطريركي لشؤون بطريركية الأقباط الكاثوليك في مصر؛ إنه لن يُتخذ أية تعديلات أو إجراءات جديدة في الوقت الراهن بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. وفي شهر مايو الماضي أكدت الكنيسة الكاثوليكية على استمرار صلوات القداس بحضور المُصلين بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.