وسط تكهنات عديدة.. وزير الشباب يدعم «المحلي»

أصبح الشغل الشاغل والتساؤل للشارع الرياضى المصرى منذ اقصاء اتحاد كرة القدم المصرى، للجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة وعلى رأسه حسام البدرى، هو من سيخلف البدرى فى تولى هذه المهمة الثقيلة؟ والتى زاد من ثقلها وضرورة الاسراع فى انهاء ذلك الاختيار، فوز المنتخب الليبي على منتخب انجولا بهدف دون رد في تصفيات المجموعة السادسة والتى تضم أيضا مصر والجابون.

تكهنات عديدة واستفسارات جمة على معرفة هوية واسم المدير الفني القادم لمنتخب مصر، بعد توجيه اتحاد الكرة الشكر لحسام البدري وجهازه المعاون، بعد الأداء السيء في المباراة الأخيرة أمام الجابون في تصفيات كأس العالم.

وعلى الرغم من تأكيد د. أشرف صبحي وزير الشباب، في أكثر من لقاء بعدم التعاقد مع مدربين أجانب للمنتخب، وإعطاء الفرصة للاعتماد على المدرب المصري، إلا أن هناك العديد من الأسماء المطروحة على الساحة لمدربين أجانب.

في الوقت الذي يرشح فيه البعض أسماء مثل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني السابق، وتصاعدت تكهنات أخرى بعودة هيكتور كوبر، المدير الفني السابق لقيادة كتيبة الفراعنة مرة أخرى.

وأكد الوزير قائلا: « لماذا لا توجد لدينا ثقة في المدرب المصري؟ يجب أن نعطي الفرصة. يجب التعامل بجدية وتجرد وعدم مجاملة وانتقاء في أي أمر، حتى نضمن تحقيق النجاح”.

ويذكر أن أسماء مصرية أخرى تم التكهن بوجودها لتولى المهمة على تدريب المنتخب المصري، على رأسهم حسام حسن، مدرب نادي الاتحاد السكندري، ومدرب النادي الاسماعيلي، إيهاب جلال، إلا أن خلافات الأخير السابقة مع اتحاد الكرة قد تحول بينه وبين المنصب. فخلال الفترة التي سعى فيها اتحاد الكرة السابق للتعاقد مع مدرب مصري تنفيذاً لتوجيهات الدولة؛ اصطدم إيهاب جلال مع أعضاء الاتحاد حول نقط خلافية كثيرة كتبت الفشل للمفاوضات، وهناك آراء تطالب بضرورة تواجد الكابتن حسن شحاتة قى هذه المرخلة الهامة والمنحنى الخطير الذى وضعنا الجهاز الذى تم اقصاؤه منذ أيام.