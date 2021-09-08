ليفربول يعلن قميصه الثالث للموسم المقبل.. في غياب صلاح

عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال فيديو تم بثه على «تويتر»، أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والذى لم يتواجد في جلسة التصوير المرفقة على الموقع الرسمي للريدز للإعلان عن القميص قميصه الثالث الذي سيخوض به المنافسات المحلية والقارية خارج أرضه في الموسم الجديد.

المدافع الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك تصدر الإعلان الرسمي عن قميص الريدز الثالث الذي جاء باللون الأصفر بالتعاون مع شركة نايكي، بجانب السنغالي ساديو ماني والفرنسي إبراهيما كوناتي والبرازيلي أليسون بيكر.

ويذكر أن نادى ليفربول يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 7 نقاط بالتساوي مع وست هام يونايتد ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإيفرتون أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع والسادس على الترتيب.

ويخطط نادي ليفربول في الوقت الحالي للتجديد مع محمد صلاح، حيث كشفت تقارير صحفية أن محمد صلاح يشترط الحصول على 500 ألف جنيه استرليني راتبًا أسبوعيًا لتجديد عقده مع النادي والذي ينتهي يونيو 2023، في حالة الموافقة سيكون محمد صلاح صاحب أعلى راتبًا في تاريخ نادي ليفربول.