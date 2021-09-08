أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعيين كارلوس كيروش مديرًا فنيًا لمنتخب مصر ، وذلك بعد إقالة حسام البدري المدير الفني للفراعنة قبل يومين.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا جاء فيه:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي:

البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًّا

ضياء السيد مدربًا عامًا

محمد شوقي مدربًا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

ويصل إلى القاهرة الجهاز المعاون لكيروش بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري والطبي والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل

وكان منتخب مصر تعادل أمام الجابون بهدف لكل منهما وصل للنقطة الرابعة فى صدارة المجموعة، خاصة بعد الفوز على أنجولا فى مباراة الجولة الأولى، ولكن بسبب المستوي الذي قدمه الفراعنة خلال تصفيات كأس العالم قرر مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام البدري.

ويذكر أن منتخب مصر الأول يستعد لمواجهة ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم يوم 9 أكتوبر القادم.