إل جى مصر تقدم الغسالة TWINWash بتقنية الدفع المباشر والذكاء الاصطناعى

أعلنت إل جى مصر اليوم عن محرك “TWINWash” الجديد الذى يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى. وقد طورت إل جى محرك الدفع المباشر “DD” العامل بتقنية الذكاء الاصطناعى فى غسالة الملابس” TWINWash” الجديدة لتقليل تلف القماش بنسبة 18٪، وهو الأمر الذى يحدث عند استخدام برنامج غير مناسب لأنواع الأقمشة المختلطة.

وتتميز غسالة “توين ووش” الجديدة من إل جى ببرنامج “Turbo Wash” الذى يعمل على تقليل فترة الغسيل من 61 إلى 45 دقيقة عن طريق إزالة شطفة واحدة من الثلات شطفات ومضاعفة عدد البخاخات من 2 إلى 4، مع الحفاظ على نفس كفاءة فترة الغسيل العادية.

كما تتميز جميع غسالات إل جى بتقنية البخار، التى تقضى على المواد المسببة للحساسية بنسبة 99.9 ٪، وهو أمر رائع للتعقيم والملابس المجعدة أيضا. وفى هذه الحالة يمكن غسل ملابس الأطفال مع ملابس الكبار فى نفس الوقت، مع تجنب عملية فصل الغسيل. ولا يقتصر الأمر على توفير الوقت فحسب، بل أيضًا فى استهلاك الطاقة بدرجة حرارة عالية وكذلك استهلاك منظفات الغسيل.

الغسالة TWINWash تزيل 99.9٪ من المواد المسببة الحساسية

تعد تقنية البخار من إل جى واحدة من أكثر الطرق فعالية لقتل الجراثيم. يعمل مولد البخار فى غسالة إل جى على تسخين الماء إلى 100 درجة مئوية، مما يجعله ساخنًا بدرجة كافية للقضاء على البكتيريا وكذلك على المواد المسببة للحساسية من شعر الحيوانات الأليفة وخلايا الجلد الميتة والعفن. لا تزيل تقنية البخار من إل جى 99.9 % من مسببات الحساسية فحسب، بل تزيل أيضًا بقايا المواد المسببة الحساسية التى قد تؤدى للوفاة.

تتمثل إحدى المزايا الرئيسية فى “توين ووش” من إل جى فى وجود غسالة صغيرة بسعة 2.5 كيلوجرام، بدرجة حرارة تصل إلى 90 درجة مئوية، وبرامج مخصصة لملابس الأطفال والحرير. تتميز الغسالة الصغيرة بمحرك دفع مباشر يتحرك فى 3 اتجاهات أثناء الغسيل، لضمان أعلى كفاءة فى التنظيف.

وقال بيلى كيم، المدير الإدارى لشركة إل جى مصر:” نحن نمكن عملائنا من إنجاز الكثير بأقل جهد، ونجعل حياتهم أفضل، من خلال تقنية “Smart ThinQ” من إل جى، والتى تتيح لك التحكم فى غسالة الملابس Twin Wash الجديدة من إل جى، ومراقبة إستخدام الكهرباء والمياه وساعات التشغيل وكل ما يتعلق بالغسالة، وحتى الأعطال وذلك من خلال الهاتف المحمول وتقنية الواى فاى سواء من داخل المنزل أو من خارجه”.

وأضاف بيلى كيم: “توفر هذه الميزة راحة لا مثيل لها فى نمط الحياة من خلال ربط مجموعة إل جى المذهلة من أجهزة الذكاء الاصطناعى التى تعمل بتقنية “ThinQ” والأجهزة المتصلة بشبكة الواى فاى Wi-Fi.

وتمثل المتانة الميزة الرئيسية فى أجهزة غسيل الملابس “TWINWash” الجديدة من إل جى، من حيث شكل وتصميم الغسالة، بدءاً من باب الغسالة، المصنوع من الزجاج الحرارى، المقاوم للكسر والخدش بأعلى جودة. و كذلك حجم الشاشة الرقمية أكبر من الطراز السابق، والغسالة مصنوعة بالكامل من الفولاذ المقاوم للصدأ من الداخل مما يمنحها عمرًا أطول، بالإضافة إلى أن غسالة “TWINWash” الجديدة من إل جى تتمتع بضمان 10 سنوات على المحرك.