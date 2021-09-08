تعرف على كارلوس كيروش .. مدرب منتخب مصر الجديد

وقع اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم «الأربعاء» على تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديراً فنياً جديداً لمنتخب مصر، خلفاً لحسام البدري الذي تمت إقالته يوم الاثنين الماضي، عقب التعادل مع منتخب الجابون بهدف لكل فريق في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. من هو كارلوس كيروش كارلوس كيروش، هو مدرب كرة قدم برتغالي، من مواليد 1 مارس 1953، يبلغ من العمر 68 سنة بدأ التدريب كمساعد مدرب ايستوريل بريا البرتغالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وأصبح مدربا بعدها. ويملك البرتغالي كيروش خبرات كبيرة من خلال الفرق والمنتخبات الكثيرة التي دربها خلال مشواره مع الساحرة المستديرة. كانت بدايته في التدريب مع إيستوريل بريا البرتغالي، ثم تولى منتخب البرتغال للشباب تحت 20 سنة، وفي عام 1994 تولى تدريب فريق سبورتنج لشبونة، وقبل هذه المهمة تولى تدريب أوليييش لشبونه وبيلينينسي، وبعد عامين في سبورتنج لشبونة انتقل لتدريب نيوريك ريد بولز الأمريكي ثم ناجويا الياباني. بعد ذلك عاد كارلوس كيروش للعمل في المنتخبات حيث درب منتخبي الإمارات وجنوب إفريقيا، وفي عام 2002/ 2003 عمل مدربا مساعدا في مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع السير أليكس فيرجسون، ثم تولى تدريب العملاق الإسباني ريال مدريد لموسم واحد 2003/2004 قبل أن يعود من جديد مدربا مساعدا في مانشستر يونايتد. وفي العام 2008 تولى تدريب منتخب البرتغال ولعب معه في كأس العالم 2010، وبعد مونديال جنوب إفريقيا انتقل لتدريب منتخب إيران ليضعه في مصاف الأندية الآسيوية ويلعب معه في نهائيات كأس العالم مرتين في 2014 و2016. استقال كارلوس كيروش من تدريب منتخب إيران في عام 2019 ، بعد الخسارة في نصف نهائي كأس الأمم الآسيوية 2019 أمام المنتخب الياباني بثلاثية نظيفة. وفي نفس العام تولى تدريب منتخب كولومبيا لكنه رحل في ديسمبر 2020 بعد خسارتين ثقيلتين للمنتخب أمام كل من أوروجواي 0-3 في عقر دار فريقه، ثم أمام إكوادور 1-6.