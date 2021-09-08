حزب التجمع يطلق حملة لمساعدة المواطنين لتلقي لقاح كورونا فى جهينة بسوهاج

أطلق حزب التجمع بسوهاج ، برئاسة محمد حسام الدين الفرغلى أمين الحزب بالمحافظة، حملة لمساعدة المواطنين في التسجيل لتلقي لقاح «كورونا» في مدينة جهينة وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية

وقال حمادة فرغلى أمين حزب التجمع بالمحافظة ، إن وفداََ من أمانة الحزب بالمدينة، ومجموعة من الشباب بالحزب، ساهموا في مساعدة الأهالي والمواطنين الراغبين في تلقي لقاح كورونا في تسجيلهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لتلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكداََ أن الحملة مستمرة طوال اليوم من أجل المساهمة في تسجيل أكبر عدد من المواطنين.

وأكد مصطفى عبدالعظيم أمين مركز جهينة أن المبادرة تأتي فى إطار دعم الحزب للجهود المبذولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية للمحافظة على صحة وسلامة أبنائها، وتوفير كميات وفيرة من اللقاحات للوقاية من مخاطر فيروس كورونا.