“أوشلان” يفتتح المشاورة الإعلامية حول “التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال في مصر”

افتتح إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة اليوم الأربعاء، فعاليات المشاورة الإعلامية حول “التناول الإعلامي لظاهرة عمل الأطفال”.

وفي هذا الصدد أوضح إيريك أوشلان أن هدف المشاورة الإعلامية هو تعزيز مهارات الإعلاميين حول المفاهيم والتعريفات الخاصة بعمل الأطفال المستمدة من التشريعات الوطنية والدولية؛ مما سيسهم بدوره في رفع الوعي ودعم التأييد الإعلامي والمجتمعي للإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في مصر ولاسيما في إطار مبادارات الحماية الاجتماعية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.​

كما أكد إيريك أوشلان أن القضاء على ظاهرة عمل الأطفال من أبرز الأهداف التي أقرتها منظمة العمل الدولية، وتم إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام أنه “العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال” للتشجيع على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساعدة على إنهاء عمل الأطفال حيث أنه العام الأول بعد التصديق العالمي على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لعام 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، ويتزامن مع استمرار أزمة كوفيد- 19التي تهدد بتراجع سنوات من التقدم في معالجة ظاهرة عمل الأطفال.

وأضاف إيريك أوشلان أن العالم تعهد بالفعل بالعمل لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025، ويجب أن يكون هذا العام هو اللحظة التي يتم فيها اتخاذ خطوات جادة في هذا الالتزام، ولذا فهذا العام يعدّ فرصة لتضافر جهود الحكومات وأصحاب العمل والعمال للنهوض من أجل تحقيق الهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة لإنهاء عمل الأطفال بحلول عام 2025 الذي ينص على اتخاذ تدابير فورية وفعّالة للقضاء على العمل الإجباري والاتجار بالبشر والقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.

و أشار أوشلان أنه وفقاً لإحصاءات منظمة العمل الدولية، يُقدر عدد الأطفال العاملين بـأكثر من 160 مليون طفل، منهم 79 مليون من يعملون في أعمال خطرة، وهؤلاء الأطفال هم الآن أكثر عرضة لخطر مواجهة ظروف أكثر صعوبة والعمل لساعات أطول؛ حيث يتعين عليهم المساهمة في دخل الأسرة في سن مبكرة جدًا، لكننا يمكن أن نحمي الأطفال من عمل الأطفال من خلال تطوير السياسات والإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة لتنفيذها.

كما أكد السيد أوشلان أنه تم تنفيذ المشاورة الإعلامية في إطار أنشطة المشروع الإقليمي “الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقيا” ACCEL Africa، والممول من قبل الحكومة الهولندية والذي يركز في جمهورية مصر العربية على المدى الطويل على دعم سلاسل توريد قطن خالية من عمل الأطفال.

وأضاف أن المشروع قد نفذ العديد من الأنشطة علي مدار عامين بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين من خلال دعمهم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال ودعم الأسرة2018-2025) ) وذلك في إطار تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال وبناء القدرات الفنية للجهات المعنية وتقوية ممارسات المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفال من أجل مأسسة الحلول الابتكارية القائمة على الأدلة لمعالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال.