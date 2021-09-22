سيمون كوتشر آند بارتنرز تطلق مؤتمرها الافتراضي ” توب لاين 2021 ” بحضور ممثلين عن مكاتبها من كل أنحاء العالم

كشفت سيمون كوتشر أند بارتنرز ، المؤسسة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات، اليوم عن موعد إطلاق مؤتمرها الإفتراضي “توب لاين 2021” والذي سيقام في الـ 30 من سبتمبر 2021 بحضور ممثلين عن مكاتب المؤسسة يجتمعون معا في إطار فعاليات هذا الحدث المميز لإلقاء الضوء على أهم الاتجاهات العالمية والاقليمية في مختلف الصناعات والقطاعات.

وينتظر أن يضم المؤتمر جلسة نقاشية خاصة بكل منطقة تضم محتوى يركز على كيفية تحقيق أرباح مستدامة وإرضاء العملاء في ظل الرقمنة وذلك عبر تبني إستراتيجيات النمو المتطورة.

ويهدف مؤتمر “توب لاين 2021 ” إلى مساعدة الشركات على وضع خارطة الطريق المناسبة لتحقيق النمو في الأرباح من خلال تبني نماذج التسويق ، التسعير ، المبيعات والأعمال التجارية المناسبة .

ويستضيف المؤتمر نخبة من المتحدثين المتميزين عالميًا ومحليًا والذين سيلقون كلمات هامة بجانب مشاركتهم في الجلسات الفكرية الثرية والمناقشات والحوارات المفتوحة ، هذا بجانب تقديم كل من سيمون كوتشر مارك بيليجي والدكتور أندرياس فون جاثين الرؤساء التنفيذيون لسيمون كوتشر كلمة ترحيبية بكل المشاركين من جميع مكاتب سيمون كوتشر المختلفة.

ومن بين المتحدثين فامبي تشيما، الرئيس التنفيذي السابق للمعلومات لكل من أديداس، وبيربيري، وولمارت، وغيرها والتي ستشارك في حوار مفتوح عن آخر المستجدات المتعلقة بقضايا الرقمنة، والتحول، والابتكار التجاري ، وذلك بالإضافة للدكتور ورنير فوجلز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في أمازون والذي سيلقي كلمة رئيسية بعنوان “الإبداع المستمر في أمازون: القرارات الجريئة والتجارب المستمرة” حيث سيناقش منهجية أمازون العالمية لإدارة عمليات الإبداع والابتكار.

كما يستضيف “توب لاين 2021” مصر جلسة نقاشية تحتوي على الكثير من الرؤى والأفكار الهامة حيث سيعرض عدد من اللاعبين المؤثرين في قطاعات الصناعة والخدمات المالية والتكنولجية في مصر تجاربهم وخبراتهم حول الاستفادة من التجارب والابتكارات الرقمية في تقديم خدمات وحلول مبتكرة للعملاء.

ومن بين المشاركين في الجلسة كل من:

بول أنطاكي، رئيس مجلس إدارة برميم كارد

نهى شاكر، أمين عام الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية ونائب رئيس شبكة التكنولوجيا المالية في إفريقيا

طارق عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لشركة إي جلوبال

وستدير الجلسة مها رشاد، المدير التنفيذي لمكتب سيمون كوتشر في القاهرة

وستركز الجلسة النقاشية الخاصة بمصر ضمن فعاليات مؤتمر “توب لاين 2021” على كيفية تصميم تجارب رقمية تلبي إحتياجات العملاء وسقف توقعاتهم المتنامي في العصر الرقمي ، هذا بجانب تأثير جائحة كورونا على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الصناعة والفرص والتحديات التي من شأنها أن تطلق العنان للإمكانات الرقمية في مجال الخدمات المالية وقطاع التجزئة بالإضافة إلى دور الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية. وسيتمكن جميع الحاضرين من متابعة الجلسة التفاعلية والإستماع إلى الأسئلة والأجوبة عبر البث الحي.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لدراسة شركة سيمون كوتشر العالمية ، توقع 93% من الشركات أن تؤثر الرقمنة على شكل أعمالها، بينما يرى 73% من المؤسسات أن الرقمنة تمثل فرصة لهم فيما لايستطيع سوى عدد قليل من الإستفادة من الابتكارات التكنولوجية وتحقيق أعلى الإيرادات، ومن المقرر أن تناقش هذه النتائج خلال المؤتمر وطرح أفضل الممارسات ونماذج العمل الناجحة التي يمكن أن تساعد الشركات على وضع أطر العمل للإبداع والابتكار التجاري وتحقيق المكاسب التجارية من الابتكارات الرقمية.

وشركة سيمون كوتشر آند بارتنرز هى شركة استشارات عالمية تجمع أكثر من 1400 متخصص في 41 مكتبًا حول العالم تتبنى مفهوم “توب لاين باور”، وهو تحقيق المكاسب مع الحفاظ على التميز التجاري. وقد أُسست سيمون كوتشر أند بارتنرز في عام 1985 وتتمتع بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال وضع الاستراتيجيات وتقديم الاستشارات في مجال التسويق، وتعد من أهم الشركات على مستوى العالم في مجال الاستشارات الخاصة بالتسعير.

ومنذ تأسيسه في عام 2018، قدم مكتب سيمون كوتشر القاهرة خدماته لمجموعة من كبرى الشركات في مصر وإفريقيا والتي تعمل في مختلف القطاعات منها على السبيل المثال لا الحصر القطاعات المصرفية، والمدفوعات، والأسهم الخاصة، والتجزئة، واللوجستيات، والسلع الاستهلاكية سريعة التلف، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وغيرها.