فتحي سرور : ﺍﻟﻤﺸﻴﺭ طنطاوي سطر إسمه ﻓﻲ سجل ﺍﻟﺨﺎﻟدين

ﻓﻘﺪت مصر اليوم ﻗﺎئداً ﻋسكرياً عظيماً سطر إسمه ﻓﻲ سجلﺍﻷبطال ﺍﻟﺨﺎﻟدين ﻓﻘﺪ ﻛﺎن من ﻗﻴﺎدات جيش مصر ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ خاض حرب أكتوبر بكل بساله وفخر دفاعاً ﻋﻦ ارض مصر ، وقد ﻋﺭﻓﺘﻪ وزيراً صادقاً وحازماً وقويًا لا يعملﺇﻻ من أجل تحقيق مصلحة مصر.

ﻟﻘﺪ ﻋﺭﻓﺖ ﻋﻨﻪ الإتقان ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ مع الانضباط العسكري وكان محل اعجاب الجنود والضباط والجميع من أبناء الوطن.

وظهرت حكمته ومهارته في أحداث يناير سنة ٢٠١١ وكيف تصدي بحكمة وشجاعة لمحاولات التخريب والهدم ونجح في السيطرة علي الموقف بكل اقتدار ووطنية صادقة حتي عادت مؤسسات الدولة لأداء دورها الدستوري.

رحم الله الفقيد العظيم وخالص العزاء لأسرته ولشعب مصر.

*أ.د. أحمد فتحي سرور

الأستاذ بكلية الحقوق – جامعة القاهرة.

وزير التعليم، ورئيس مجلس الشعب الأسبق.