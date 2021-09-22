برعاية وزارة الشباب والرياضة عقد المقابلات الشخصية لمنتدى الشباب المصري الروسي الثاني

كتب أشرف عبد السلام: تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي، عقدت المقابلات الشخصية للمتقدمين للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، فى مركز التعليم المدني بالجزيرة. تقدم للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، اكثر من ١٠٠٠ شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، تم اختبار الشباب المرشح للمشاركة في المنتدى وفقا للشروط المحددة وهي ان يكون المتقدم للمشاركة متحدثاً للانجليزية او الروسية وان يكون طالباً او خريجاً في المرحلة العمرية من ١٨-٣٥ عام، أن يكون المتقدم للمشاركة في للمنتدى متخصص أو مهتم بالمجالات (Artificial Intelligence)- (Robotics) (fabrication) شارك في لجان المقابلات الشخصية قيادات من وزارة الشباب والرياضة وخبراء في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري . تنفد وزارة الشباب والرياضة منتدى الشباب المصري الروسي الثاني، من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية (ادارة البرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع الادارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ووزارة الخارجية والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 9 اكتوبر 2021، ضمن فعاليات عام التبادل الانساني الذي اطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين. ويأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية بعد النجاحات التي حققها المنتدى الاول والذي اقيم في روسيا الاتحادية، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعاً لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية تحت عنوان “الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية”،والذي يعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوجيا في العصر الحالي، وأصبح ضروريا ً لتعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، وتسهيل العديد من الإجراءات في كافة مناحي الحياة، علاوة على كونه يقدم قيمة لمعظم الوظائف والأعمال والمجالات. وحددت وزارة الشباب والرياضة محاور المنتدي والتي من ضمنها الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية (Public Innovation)، الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية، مستقبل الذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى محور تجارب حكومية وشبابية ذات صله بالابتكار والذكاء الاصطناعي.