أبو الغيط يلتقي وفداً من المعارضة السورية

التقي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وفد من المعارضة السورية برئاسة السيد سالم المسلط رئيس الائتلاف الوطني، وذلك على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للامم المتحدة. وصرح مصدر مسئول بالامانة العامة للجامعة أن اللقاء تناول اخر التطورات بشأن الازمة السورية والجهود الاقليمية والدولية لحلحلتها في اطار تنفيذ القرارات الدولية بشأنها. وأوضح المصدر أن الأمين العام استمع خلال اللقاء لعرض من أعضاء الوفد حول مستجدات الاوضاع على الساحة السورية، حيث أكد من جانبه على أهمية الدفع قدماً في اتجاه تنشيط العملية التفاوضية المستندة الى قرار مجلس الامن 2254 بعد أن اصابها الجمود منذ فترة، مع ضرورة الانخراط في العملية السياسية بشكل جاد من الجانبين. و أشار المصدر أن اللقاء استعرض كذلك مختلف مراحل عمل اللجنة الدستورية والتي لم تفض الي أي شئ ملموس حتي الآن، كما تمت مناقشة الاوضاع الميدانية وسبل رفع المعاناة عن الشعب السوري الذي يتعرض لأسوأ وضع انساني عرفه في تاريخه الحديث. كما استمع من اعضاء الوفد الي شرح لمخاطر التغييرات الديمغرافية التي تجري في المجتمع السوري حيث أبدي الأمين العام انزعاجه من آثارها المحتملة علي الاستقرار في البلاد. وأكد المصدر أن الأمين العام اعرب خلال اللقاء عن تقديره للجهد الذي يبذله الائتلاف من أجل التوصل الي تسوية سياسية للأزمة السورية بمشاركة جميع الاطراف، واستناداً الي ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة في هذا الصدد وخاصة قرار مجلس الامن 2254، مستذكرا في هذا السياق لمجمل الاوضاع الاستراتيجية والتطورات الميدانية التي استجدت في سوريا والتي جعلت من غير الممكن الوصول الي مخرج سياسي للوضع الحالي.