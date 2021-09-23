محمود دوير يكتب:”حاصر حصارك بالجنون …. “عن إبداع مقاومة الفلسطينيين

فى واحدة من روائع ” محمود درويش ” صرخ في قصيدة “سقط القناع ” :

” حاصـر حصـارك بالجنون ِ ….

وبالجنون ِ …. وبالجنون ْ

ذهب الذين تحبهم ذهبوا …

فإما أن تكون أو لا تكون ”

كأن درويش الذي ذاق قسوة ومرارة سجون الاحتلال يَشُد على أيادي الأسرى الذين غيبتهم القضبان لعقود طويلة وسط حالة تعتيم مقبضة عن أوضاعهم الصحية والإنسانية ومستقبل بقائهم فى غيبة السجون.

لو أن درويش بيننا الآن لكتب ديوانا كاملا سماه “فقه المعلقة ” تلك الرمزية التي صارت أيقونة تؤلم الدولة العبرية وتؤرق مضاجعها.

وعلى الرغم من تمكن سلطات الاحتلال إلقاء القبض على الهاربين الستة من أحد أكثر سجونها تأميناً فإن ما حدث سيظل عالقا موجعا لدولة تمارس القمع ضد شعب بأكمله .

فقد كان بوسع درويش أن يضيف دلالات جديدة ومعانِ غير عادية لفقه “المعلقة” ويدخل بها إلى ساحة خلود المناضلين هو الذى قال “حاصر حصارك بالجنون” وكأن حفر نفق أسفل سجن “جلبوع ” يبدو درباً من الجنون …

وها هو يحدث ويحقق نبوءة درويش ويفك شفرة النص الشعرى الذى كتبه درويش.

ولعل واقعة “المعلقة” وقصيدة “درويش” هما المدخل الأفضل للحديث عن واقع الأسرى الاحتلال فى سجون الدولة الصهيونية ذلك الوضع الذى تتزايد صعوبته والمرشح للتدهور خاصة بعد واقعة هروب أسرى سجن “جلبوع”.

حيث كشفت وكالة “وفا” الفلسطينية أن عدد الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بلغ 4500 أسير فلسطيني، بينهم 140 طفلا قاصرا، و41 امرأة موزعين على 23 سجنا ومركز توقيف.

وأضاف أن قوات الاحتلال واصلت سلطات الاحتلال عمليات الاعتقال التي بلغت ما يقرب من (1400) حالة اعتقال منذ بداية 2021 .

بينهم أكثر من (230) طفلًا تقل أعمارهم عن (18 عاما)، و(39) من النساء، وأصدرت مخابرات الاحتلال أكثر من (280) أمر اعتقال إداريّ، كانت أعلى نسبة اعتقالات في القدس، حيث وصل عدد حالات الاعتقال لـ(500) حالة اعتقال، بينهم (144) طفلًا، و(28) من النساء.

وحول طبيعة وواقع الأسرى فإن من بينهم 25 أسيرا معتقلا قبل توقيع اتفاقية أوسلو أقدمهم الأسيران، كريم يونس، وماهر يونس، المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983

أما الأسرى المحررون في صفقة “وفاء الأحرار” فقد أعادت السلطات الإسرائيلية اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي، الذي يقضي أطول فترة اعتقال والتي وصل مجموعها إلى 41 عاما، قضى منها 34 عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسرى.

أما من مر على اعتقالهم 20 عاما بشكل متواصل 62 أسيرا، وهم ما يعرفون بـ”عمداء الأسرى ” وقد صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 543 أسيرا، وأعلى حكم أسير من بينهم، الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبد.

وبلغ عدد “شهداء الحركة الأسيرة” 226 شخصا، وذلك منذ عام 1967 حتى الآن بالإضافة إلى مئات من الأسرى الذين توفوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون، كما توفي 73 أسيرا جراء التعذيب.

هكذا يبدو المشهد الفلسطيني مؤلما ويطل الحصار برأسه على كل أوجه الحياة ورغم كل هذا وأكثر تبقى إرادة المقاومة صلبة متماسكة تستند لتراث عظيم صنعته أجيال متعاقبة من المناضلين ضد الاحتلال والرافضين للهزيمة والتفريط فى الأرض ويبقى صوت “محمود درويش ” ملهما ومشعا بالأمل وتظل أنغام “مارسيل خليفة” تؤذن للثورة وتحرض المرابطين على الثبات.

يمتلك الشعب الفلسطيني قدرة هائلة واستثنائية على صناعة الإبهار والدهشة فلا يقف عن حدود في المقاومة وكلما تزايد الحصار والقمع أبدع وسائل جديدة بعيدة عن المتوقع.

ففي ديسمبر 1987 اشتعل الغضب في الأراضي المحتلة بعد قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من العمّال الفلسطينيّين على حاجز «إريز»، الذي يفصل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية وكانت “الحجارة ” هى وسيلة المقاومة فى مواجهة رصاص ودبابات العدو .. لم يعرف التاريخ من قبل عن ثورة الحجارة كما يعرف من قبل عن فقه المعلقة ….

إنه إبداع المقاومة التى لا تتوقف.