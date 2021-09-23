حزب التجمع ببني سويف يكرم طلاب الثانوية العامة في “قاعة الشابات”

احتفل حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي بمحافظة بني سويف اليوم بتكريم بعض من ابنائنا طلاب الثانوية العامة الناجحين لهذا العام ..وقد بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد علي روح فقيد مصر المشير حسين طنطاوي… ثم تلاه الافتتاح بالقرآن الكريم واعقبه كلمة لامين حزب التجمع ببني سويف محمد ابراهيم عويس والتي خصصها لروح المرحوم المشير محمد حسين طنطاوي ونبذة عن حياته وبطولاته العسكرية والسياسية ودوره الوطني في الحفاظ علي امن واستقرار الوطن ، وتلا كلمة امين الحزب كلمة محمد سلومه نقيب المعلمين ببندر بنى سويف والتي طلب فيها من ابنائنا ان يستمروا ببذل قصاري جهدهم في الدراسة الجامعية بعدما اجتازوا المرحلة الاصعب وهي مرحلة الثانوية العامة ، واعقبة كلمة لفضيلة الشيخ عادل حيدر شيخ الازهر والتي خص فيها اولياء الامور بضرورة دعم ابنائهم في حياتهم الجامعية وضرورة ترك لهم حرية اختيار جامعاتهم ومساندتهم في اختياراتهم وان هذا هو واجب ديني مقدس..

ثم تلاها كلمة سمية الكويس امينة حزب التجمع ببندر بني سويف والتي رحبت فيها بابنائنا الطلبة واسرهم ، واختتمت الكلمات بكلمة ماجدة رجب امينة العمل الجماهيري والتي شكرت فيها ابنائنا الطلبة والطالبات واسرهم علي حضورهم والتزامهم بالحضور رغم انشغالهم بترتيبات حياتهم الجامعية الجديدة ..

واختتم الحفل بالابتهالات الدينية ثم توزيع شهادات التكريم على ابنائنا الطلبة والطالبات ثم كلمة شكر من امين الحزب لجميع الحاضرين علي حضورهم واهتامهم مع تمنياته بالتفوق والنجاح الدائم للجميع