3 فائزين محليين من رواد الأعمال المبتكرين يتأهلون للمنافسة الدولية على جوائز قدرها 50 ألف يورو

“اورنچ مصر” تعلن الفرق الفائزة بالنسخة المحلية من مسابقة

2021 Orange Social Venture Prize

أعلنت اورنچ مصر عن الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من النسخة المحلية لمسابقتها الرائدة

Orange Social Venture Prize (OSVP) في دورتها الحادية عشرة للعام 2021، وهي من أهم المسابقات في مصر والمنطقة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التكنولوجية الناشئة التي تقدم حلولا ذكية وتقنية وعصرية للمشاكل المجتمعية وتأهلهم للمنافسة في الدور النهائي من مسابقة Orange Social Venture Prize إفريقيا والشرق الأوسط والتي يبلغ مجموع جوائزها 50 ألف يورو.

وأقيمت النهائيات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس التي تم خلالها اختيار 3 فائزين مصريين من رواد الأعمال المبتكرين ومنحهم جوائز مالية، فضلا عن تأهلهم للمنافسة في الدور النهائي في المنافسة الدولية. وأعلنت الشركة عن المشاريع الفائزة في النهائيات وهم مشاريع Medfast و Zr3i.COM و Instadeel حيث حصد مشروع Medfast المركز الأول بعد عرض تطبيق طبي يعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بغرض تقديم الخدمات الطبية المنزلية من خلال مؤسسات وجهات مرموقة ومعتمدة.

كما فاز مشروع Zr3i.com بالمركز الثاني بعد تطوير منصة تعاونية مبنية على تقنية SAAS لاستغلال تقنيات التحول الرقمي التي تركز على استخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة في تحسين حياة المزارعين، وأخيرا حصد مشروع Instadeel على المركز الثالث إثر توفير منصة تخدم المجتمع النسائي من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لإيجاد موارد وفرص تدعم أعمالهن مما يساعد على تنمية المجتمع.

وقد تم اختيار الفرق الفائزة عقب التصفيات النهائية للمسابقة المحلية الخاصة بمصر والتي شملت 5 فرق قاموا بتقديم عروض لمشروعاتهم وأفكارهم أمام لجنة من المحكمين الخبراء والمحترفين، وهم د. مدحت المسيري، أستاذ الفيزياء بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ود. فاطمة سري، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة Enactus Egypt ، وإيهاب سمير، مدير أولمحفظة التكنولوجيا وإدارة المشاريع بشركة اورنچ مصر.

أصبحت مسابقة OSVP في إفريقيا والشرق الأوسط علامة بارزة ووساماً رفيعا يتقلده رواد الأعمال الشباب في المنطقة. وقد ساعدت في استكشاف وتقديم ودعم أفضل المشاريع التكنولوجية ذات التأثير الإيجابي في المنطقة على مدار 11 عاما.

والمسابقة يتم تنظيمها على مرحلتين، الأولى على المستوى المحلي في 17 دولة بالشرق الأوسط وإفريقيا، والثانية على المستوى الإقليمي حيث تختار لجنة تحكيم دولية الفائزين في الجائزة الكبرى.

هنأت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعلام والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة اورنچ مصر، الفرق الفائزة بمسابقة Orange Social Venture Prize على مستوى الجمهورية. وأعربت عن سعادتها بوصول المسابقة إلى محطتها الختامية بعد ماراثون ممتع من المنافسة وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال. وأضافت: “أرست جائزة OSVP في إفريقيا والشرق الأوسط منهجا مستقرا وأسلوبا فعالا لاكتشاف ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الموهوبين في المنطقة على مدار 11 عاما. ونحن هنا نتحدث أيضا عن نحو 54 متأهلا من 17 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط إلى النهائيات، ما يعني أن هناك 54 مشروعاً واعداً سيؤدي نجاحهم بكل تأكيد إلى توفير حلول ذكية ومتقنة لمشكلات المجتمعات المحلية”.

مها ناجى: “أرست جائزة OSVP في إفريقيا والشرق الأوسط منهجا مستقرا وأسلوبا فعالا لاكتشاف ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الموهوبين في المنطقة على مدار 11 عاما.

وتابعت: “فكرة بناء الحل بالاعتماد على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعبر الهاتف المحمول والإنترنت، يعني أن تلك المشاريع ستكون قادرة وبسرعة على الوصول إلى جمهورها وتقديم استجابة فعالة لمشكلات المجتمع وبالنمط الذي يسمح بخدمة المجتمع وتنمية تلك المشروعات في الوقت نفسه”.

واختتمت: “نتحدث أيضا عن فرص جيدة حصلت عليها حتى الفرق التي لم توفق في التأهل، إذ تمكنت من تبادل الخبرات والحصول على الدعم والنصيحة من لجنة التحكيم، بالإضافة إلى عرض أفكارها على منصة كبرى مثل OSVP وهو ما سيمكنهم لاحقا من تلقي التمويل لتأسيس شركات جديدة والعمل على تحقيق أحلامهم وترك المزيد من الأثر الإيجابي على المجتمع”.